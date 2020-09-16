Политика 1 час назад

Марина Порошенко возглавила список "Европейской солидарности" на выборах в Киевсовет

Такое решение приняла Конференция Киевской городской организации партии

Марина Порошенко. Фото: пресс-служба "ЕС" Марина Порошенко. Фото: пресс-служба "ЕС"
Марина Порошенко. Фото: пресс-служба "ЕС"

Супруга пятого президента Украины Петра Порошенко — Марина Порошенко — возглавила список партии "Европейская солидарность" на местных выборах в Киевсовет.

Как сообщает пресс-служба этой политсилы, такое решение приняла Конференция Киевской городской организации партии.

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По словам Марины Порошенко, сегодня в Киеве недостаточно внимания уделяется решению социальных проблем.

В частности, как подчеркнула Порошенко, "школ и садиков катастрофически не хватает, больницы не обеспечены современным оборудованием, а врачи и учителя не защищены".

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"Время действовать и принимать ответственные решения. На уровне каждого города и каждого общества. И конечно, на уровне столицы, которая должна стать примером для всей Украины. Именно поэтому мы идем в Киевсовет, ведь пора превратить Киев в настоящую европейскую столицу с доступным транспортом и инфраструктурой; с современными учреждениями образования, культуры и медицины. На город, в котором комфортно жить и каким все мы будем гордиться — заявила Порошенко.

Ранее экс-глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов официально подтвердил, что будет участвовать в местных выборах от партии "Голос" под первым номером в списке Киевсовета.

Как известно, территориальные избирательные комиссии с 15 сентября начали прием документов от кандидатов, которые хотят принять участие в местных выборах.

Ранее в Окружной административный суд Киева (ОАСК) поступил иск с просьбой отменить постановление Центральной избирательной комиссии (ЦИК) №160 от 8 августа 2020 года "О первых выборах депутатов сельских, поселковых, городских советов территориальных громад и соответствующих сельских, поселковых, городских голов 25 октября 2020 года".

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