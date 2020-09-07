"Слуга народа", "ОПЗЖ" и "ЕС" будут лидерами на местных выборах в октябре, — социологи

Большинство украинцев (77%) собираются идти на местные выборы, которые должны состояться 25 октября 2020 года.

Об этом свидетельствует опубликованный опрос социологической группой "Рейтинг", который она проводила по заказу Центра анализа и социологических исследований с 30 по 31 июля 2020 года. Данные были собраны с помощью компьютерного метода телефонного интервью на основе случайной выборки номеров мобильных телефонов. В опросе участвовали 2472 человека.

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При этом 20% скорее не пойдут на избирательные участки, а еще 3% не смогли ответить. Больше всего желающих отдать свой голос на Востоке страны (79%), а самыми активными избирателями, согласно соцопросу, станут женщины (среди них голосовать планируют 80%) и люди старше 60 лет (84%).

Среди причин, почему люди не хотят идти на избирательные участки, лидируют: недоверие к избирательному процессу в целом (15%), недоверие ни к одной партии и ни к одному из кандидатов (14%) и аргумент "мой голос не имеет значения" (13%).

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При этом, если бы выборы состоялись уже в ближайшее воскресенье, то лидерами электоральных симпатий стали бы партия "Слуга народа" (за нее готовы проголосовать 15% респондентов), "Оппозиционная платформа — За жизнь" (9%) и "Европейская солидарность" (8%). Результаты среди тех, кто уже определился несколько отличаются: за "Слугу народа" проголосовали бы 30%, за "ОПЗЖ" — 17%, а за "ЕС" — 16%.

Напомним, что преимущественное большинство украинцев (65%) считают, что дела в Украине идут в неправильном направлении. Только 23% согласны с нынешним курсом страны. Если говорить о ситуации в разрезе регионов, то больше всего недовольных на Юге страны — 68% опрошенных, а меньше всего — на Востоке — 62%. При этом в возрастных группах самыми недовольными выступили украинцы от 50 до 59 лет (73%). Меньше всего украинцев, которых не устраивает ситуация в Украине, среди тех, кому 16-29 лет — среди них недовольны ситуацией 46%.