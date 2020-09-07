Больше 60% украинцев считает, что Украина идет не в ту сторону, — соцопрос

Преимущественное большинство украинцев (65%) считают, что дела в Украине идут в неправильном направлении. Только 23% согласны с нынешним курсом страны.

Об этом свидетельствует опубликованный опрос социологической группой "Рейтинг", который она проводила по заказу Центра анализа и социологических исследований с 30 по 31 июля 2020 года. Данные были собраны с помощью компьютерного метода телефонного интервью на основе случайной выборки номеров мобильных телефонов. В опросе участвовали 2472 человека.

Если говорить о ситуации в разрезе регионов, то больше всего недовольных на Юге страны — 68% опрошенных, а меньше всего — на Востоке — 62%. При этом в возрастных группах самыми недовольными выступили украинцы от 50 до 59 лет (73%). Меньше всего украинцев, которых не устраивает ситуация в Украине, среди тех, кому 16-29 лет — среди них недовольны ситуацией 46%.

Самыми важными проблемами украинцы считают: коррупцию в государственных органах (48%), военные действия на Донбассе (43%), безработицу (31%), низкое качество медицинских услуг (22%) и низкие пенсии (21%).

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Напомним, что по данным социологического исследования, проведенного социологической службой Центра Разумкова, совместно с Фондом "Демократические инициативы имени Илька Кучерива", президенту Украины Владимиру Зеленскому не доверяет 49% граждан, однако лидерство по уровню недоверия держит государственный аппарат (чиновники) в целом. Ему не доверяют 78% украинцев.

А вот лидерами доверия среди населения стали Вооруженные силы Украины (им доверяют 65%), церковь (63%) и волонтерские организации (63%). Кроме того, участники опроса готовы довериться ГсЧС (53%), добровольческим батальонам (53%), пограничникам (52%), средствам массовой информации (50%), Национальной гвардии (49%) и общественным организациям (47%).