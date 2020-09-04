Политика и экономика 40 минут назад

Президенту Зеленскому не доверяет почти половина украинцев, — социологи

Возглавляет рейтинг недоверия среди населения государственный аппарат в целом, а также антикоррупционные органы

Фото: пресс-служба Офиса президента Украины Фото: пресс-служба Офиса президента Украины
Фото: пресс-служба Офиса президента Украины

Президенту Украины не доверяет 49% граждан, однако лидерство по уровню недоверия держит государственный аппарат (чиновники) в целом. Ему не доверяют 78% украинцев.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного социологической службой Центра Разумкова совместно с Фондом Демократические инициативы имени Илька Кучерива.

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Лидерами доверия среди населения стали Вооруженные силы Украины (им доверяют 65%), церковь (63%) и волонтерские организации (63%). Кроме того, участники опроса готовы довериться ГсЧС (53%), добровольческим батальонам (53%), пограничникам (52%), средствам массовой информации (50%), Национальной гвардии (49%) и общественным организациям (47%).

А вот другим государственным институтам недоверие выражают чаще, чем недоверие. Так, например, президенту Украине не доверяют 49%. "Наблюдается тенденция снижения уровня доверия к органам власти. Если в декабре 2019 года о недоверии Кабинету министров говорили 51,5% респондентов, то в июле 2020 не доверяли уже 72%; Верховной Раде — 54% и 75% соответственно, президенту ˗ 31% и 49% соответственно", — говорят социологи.

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Политическим партиям в Украине не доверяют 71% респондентов, а профсоюзам — около 50%. Высоким уровень недоверия остается и к судебной системе в целом (77,5%), а также Верховному Суду (69%) и местным судам (67,5%). Если говорить о недоверии, то в на верхушке этого рейтинга также прокуратура (не доверяют 73%), Национальное антикоррупционное бюро (71%), Специализированная антикоррупционная прокуратура (70,5%), Антикоррупционной суд (70%) и Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (70%).

Справка: исследование проводили с 3 по 9 июля 2020 методом интервью face-to-face по месту жительства респондентов. Было опрошено 2022 респондента в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95. Финансирование опроса осуществлялось в рамках проекта МАТРА посольства Королевства Нидерландов в Украине.

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Напомним, что в августе результаты социологического опроса, проведенного центром SOCIS совместно с Центром Разумкова, свидетельствовали, что действующий президент Украины Владимир Зеленский и пятый президент Петр Порошенко и вышли бы во второй тур, если бы выборы президента состоялись в ближайшее время.

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