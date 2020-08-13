Рейтинг президента Зеленского за два месяца вырос на 8% — соцопрос

Действующий президент Украины Владимир Зеленский и пятый президент Петр Порошенко вышли бы во второй тур, если бы выборы президента состоялись в ближайшее воскресенье.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного центром SOCIS совместно с Центром Разумкова. Исследование проводилось с 21-го по 28 июля методом стандартизированного интервью face-to-face по месту жительства респондентов. Всего было опрошено 4000 респондентов в возрасте старше 18 лет.

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Так, 33,4% определившихся с кандидатом и готовых пойти на выборы отдали бы голос за Зеленского, а за Петра Порошенко — 17,8%. Третье место занял Юрий Бойко ("Оппозиционная платформа — За жизнь"), у которого 15,7%. При этом Юлия Тимошенко набрала бы 8,8% голосов, Игорь Смешко ("Сила и честь") — 7%.

Помимо этого, украинцам предложили дать оценку виртуальному второму туру с условием, что в него выходят Зеленский и Порошенко: они бы получили 68,4% и 31,6% соответственно.

Напомним, что результаты опроса, проведенного Центром Разумкова в июне, свидетельствовали о том, что если бы выборы состоялись в июне 2020 года, то за действующего главу государства Владимира Зеленского проголосовали бы 25,3% украинцев. При этом за пятого президента проголосовали бы 11,1% украинцев.

Сопредседатель фракции ОПЗЖ Юрий Бойко набрал бы 14,6% голосов (7,2% — в сентябре 2019-го), а лидер "Батьківщини" Юлия Тимошенко — 5,6% (4,3% — в сентябре).

При этом ходе ежегодной пресс-конференции Владимир Зеленский заявил, что если у него будет поддержка украинцев, то он подумает о возможности повторно баллотироваться на пост президента. Ранее он утверждал, что руководить страной намерен только в течение одной каденции.