"Вместо реформ — эрозия". Нефьодов официально идет первым номером в Киевсовет от "Голоса"

Бывший глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов официально подтвердил, что будет участвовать в местных выборах от партии "Голос" под первым номером в списке Киевсовета.

Об этом он написал у себя на странице в Facebook.

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"Пришло время выйти из зоны комфорта. Конечно, мне очень приятно, наконец, не быть госслужащим, но просто смотреть на то, как страна в очередной раз теряет возможности для прыжка, нет сил. Почему я иду на выборы: потому что хочу, чтоб вернулся бизнес, и я считаю необходимым посвятить часть жизни общественной деятельности, чтобы сделать Украину лучше. Окно возможностей в правительстве закрылось — вместо реформ в большинстве сфер даже не топтание на месте, а эрозия и отступление. Поэтому логично что-то изменить в городе, где я родился и живу", — отметил Нефьодов.

Объяснил он также и причину, почему идет именно с "Голосом". По словам экс-таможенника, из всех команд именно эта партия ближе всего его взглядам — как экономическим, так и этическим. Он отметил, что "Голос" — "ближе всего к принципам "партии", а не лидерского проекта под конкретного человека".

Напомним, что ранее в СМИ появилась информация о том, что Нефьодов рассматривается основным кандидатом на первый номер в списке Киевсовета от партии "Голос". При этом 13 сентября кандидат в мэры Киева от "Голоса" Сергей Притула опубликовал в Facebook совместную с Нефьодовым и главой партии "Голос" Кирой Рудик фотографию.

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"Пьем кофе. Общаемся. Обмениваемся мнениями и идеями. Но это, конечно же, не так интересно, как будет почитать комментарии под этим сообщением", — написал Притула в соцсети.

С поста главы Государственной таможенной службы Нефьодова правительство уволило 24 апреля 2020 года. Перед этим экс-глава Минфина Игорь Уманский инициировал отставку Нефьодова в связи с возможной коррупцией в ведомстве, в частности, по его словам, со "скрутками" НДС, от которых бюджет ежемесячно недополучает 5 млрд грн.