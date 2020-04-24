Политика и экономика 30 минут назад

Кабмин уволил руководителей Налоговой и Таможни

В фискальных органах — большая чистка

Кабмин уволил руководителей Налоговой и Таможни Кабмин уволил руководителей Налоговой и Таможни

Кабинет министров на внеочередном заседании уволил руководителей Налоговой и Таможенной служб — Сергея Верланова и Максима Нефьодова.

Об этом в своем телеграм-канале сообщил народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей  Гончаренко.

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На этом правительство не остановилось. Также были уволены заместители Нефьодова — Роберт Зелди, Денис Шендрик и Сергей Петухов, а с должности заместителя главы Государственной фискальной службы уволен Дмитрий Венциковский.

Нефьодов в комментарии изданию "Новое время" подтвердил эту информацию.

"Да, это правда. Уволили меня и всех моих заместителей. Причина увольнения неизвестна. Я об этом узнал на заседании Кабмина, которое прошло сегодня вечером. И министр финансов Сергей Марченко отказался со мной общаться и убежал. Но мне стало лучше как человеку после увольнения", — сказал Нефьодов.

Он также подтвердил, увольнение Верланова и Венциковского.

Нефьодов возглавлял Гостаможслужбу с июля 2019 года, а  Верланов Налоговую — с апреля 2019 года.

Слухи о возможном увольнении Нефьодова и Верланова ходили не первый день. Проработавший в правительстве Дениса Шмыгаля неполный месяц (с 4 по 30 марта) министром финансов Игорь Уманский заявлял, что его увольнение связано с его требованием уволить Нефьодова и Верланова.

Уманский также заявлял, что в результате махинаций с экспортным НДС бюджет Украины ежемесячно недополучает 5 млрд гривен.

Но после отставки с поста главы Минфина Уманский оказался советником главы Офиса прежидента Андрея Ермака. Сам Ермак рассказал, что экс-министр будет заниматься вопросом коррупции в таможне и налоговой.

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