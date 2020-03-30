Политика и экономика 2 часа назад

Верховная Рада назначила нового министра финансов

Им стал бывший заместитель главы Администрации президента

Верховная Рада назначила нового министра финансов Верховная Рада назначила нового министра финансов
Министр финансов Сергей Марченко/Фото: ua-rating.com

Верховная Рада со второй попытки смогла найти 256 голосов "за" и таки назначила министром финансов бывшего заместителя главы Администрации президента Украины, экс-заместителя министра финансов Сергея Марченко.

О новом главе Министерства финансов известно, что он закончил Академию Государственной Налоговой Службы Украины по специальности "Управление государственными финансами". На государственной службе работает с 2002 года. С 2016 по 2018 год был заместителем министра финансов. В 2018-2019 годах занимал должность заместителя главы Администрации президента Украины.

В 2019 году Марченко баллотировался в Верховную Раду по списку партии "Украинская Стратегия Гройсмана". 

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Напомним, ранее стало известно, что министр финансов Игорь Уманский в ближайшее время покинет правительство. Одной из версий причин отставки Игоря Уманского называли сокращение расходов на "большую стройку", которое запланировано в изменениях в бюджет на 2020 год.

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