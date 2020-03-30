Верховная Рада назначила нового министра финансов

Верховная Рада со второй попытки смогла найти 256 голосов "за" и таки назначила министром финансов бывшего заместителя главы Администрации президента Украины, экс-заместителя министра финансов Сергея Марченко.

О новом главе Министерства финансов известно, что он закончил Академию Государственной Налоговой Службы Украины по специальности "Управление государственными финансами". На государственной службе работает с 2002 года. С 2016 по 2018 год был заместителем министра финансов. В 2018-2019 годах занимал должность заместителя главы Администрации президента Украины.

В 2019 году Марченко баллотировался в Верховную Раду по списку партии "Украинская Стратегия Гройсмана".

Напомним, ранее стало известно, что министр финансов Игорь Уманский в ближайшее время покинет правительство. Одной из версий причин отставки Игоря Уманского называли сокращение расходов на "большую стройку", которое запланировано в изменениях в бюджет на 2020 год.