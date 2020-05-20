Нефьодов требует в суде восстановить его в должности главы таможни

Максим Нефьодов просит Окружной административный суд Киева (ОАСК) восстановить его в должности председателя Государственной таможенной службы.

Соответствующий иск поступил в этот суд, сообщает пресс-служба ОАСК.

Истец, в частности, просит суд признать противоправным и отменить распоряжение Кабинета министров от 24 апреля "Об увольнении Нефьодова Максима Евгеньевича с должности председателя Государственной таможенной службы Украины", а также просит восстановить его в указанной должности.

При этом Нефьодов просит Окружной админсуд Киева взыскать в его пользу сумму среднего заработка за время вынужденного прогула исходя из размера его среднедневной (часовой) заработной платы.

Указано, что сейчас суд решает вопрос об открытии производства по данному административному иску.

Ранее президент Владимир Зеленский объяснил, почему Максим Нефьодов был уволен с поста руководителя Государственной таможенной службы Украины. По словам главы государства, причиной стало то, что на таможне процветало взяточничество и контрабанда.

Напомним, 24 апреля Кабинет министров на внеочередном заседании уволил руководителей Налоговой и Таможенной служб — Сергея Верланова и Максима Нефьодова.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, среди причин такого решения - плохие показатели по поступлению в государственный бюджет.