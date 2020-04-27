Шмыгаль рассказал, за что уволили Нефьодова и Верланова

Среди причин увольнения руководителей таможни и налоговой — плохие показатели по поступлению в государственный бюджет. Об этом на своей странице в Facebook заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, сейчас Кабмин отбирает "эффективные команды, которые реализуют работу в сложнейшее время".

"На последнем заседании Кабинета министров принял решение об увольнении глав таможенной и налоговой служб. Правительство приняло такие меры, ведь работа таможни и налоговой — это, прежде всего, вопросы экономической безопасности страны. Здесь не может быть никаких оправданий. Бюджет-2019 показал один из худших показателей по поступлениям за последние годы. Мы видим, что ситуация в 2020 году не улучшилась, и не только из коронакризиса", — написал премьер.

Шмыгаль отметил, что просто увольнение топ-чиновников мало что изменит, и нужны "решительные институционные изменения".

"Сама по себе замена руководства мало что меняет. Нужно более решительно внедрять институционные изменения. Сейчас Кабмин находится в процессе подбора эффективных команд, которые смогут реализовывать эту работу в сложнейший время", — подчеркнул глава правительства.

Шмыгаль добавил, что Кабмин поддерживает создание парламентом временной следственной комиссии по проверке информации о возможных злоупотреблениях в налоговой службе и на таможне за последние годы.

"Это (работа ВСК — Delo.ua) и есть реальный "аудит государства", который мы готовы проводить вместе с народными депутатами. В то же время, я призываю правоохранительные органы прозрачно провести расследование информации о возможных махинаций в таможенной и налоговой сферах. И поставить точку в этом вопросе", — подытожил Шмыгаль.

Напомним, 24 апреля Кабинет министров на внеочередном заседании уволил руководителей Налоговой и Таможенной служб — Сергея Верланова и Максима Нефьодова.