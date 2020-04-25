Экс-глава налоговой считает свое увольнение "политически мотивированным"

Уволенный с должности главы Государственной налоговой службы Сергей Верланов подал заявление в Офис генерального прокурора против бывшего министра экономики Игоря Уманского.

Он обвиняет того в ложном сообщении о преступлении, сообщил экс-глава налоговой в эфире телеканала "Украина".

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"Я думаю, что как раз за 6 месяцев (пока будет работать Временная следственная комиссия по расследованию фактов коррупции в налоговой и таможне) мы поставим в этой ситуации точку", — сказал Верланов.

Он считает, что увольнение его с должности председателя Государственной налоговой службы и увольнение Максима Нефедова с должности председателя Государственной таможенной службы является исключительно "политическим решением".

"Я считаю, что это изменением курса. Решения являются политическими. Эти решения не имеют никакого основания относительно эффективности... Я считаю, это решение, конечно, политическим. Потому что в его основании не положены факты или какие-то другие документы, уличающие пленки или обвинения, доведенные в суде", — отметил Верланов, добавив, что его самого даже не пригласили на заседание Кабмина, где принимали решение об увольнении.

Также уволенный глава налоговой считает, что никаких объективных предпосылок для увольнения не было. В то же время, по его мнению, работа налоговой может не нравиться политическим оппонентам.

"Государственная налоговая служба впервые за 8 лет в 2019 году выполнила план, первые 6 месяцев 2019 года было недовыполнение, вторые 6 месяцев и последние 4 — мы выполнили и перевыполнили план. Выполняется впервые за 4 года план по акцизам, по водочным изделиям. Я думаю, что это все не нравится нашим политическим оппонентам", — сказал Верланов.

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Ранее бывший министр финансов Игорь Уманский обвинил в коррупции должностных лиц органов государственной власти, в частности, руководителей налоговой службы Сергея Верланова и таможенной службы Максима Нефедова.

Еще будучи на посту министра экономики, Уманский инициировал отставки Верланова и Нефедова. Уманский утверждает, что причиной такого представления были, в частности, "скручивания" НДС, от которых, по его словам, госбюджет теряет 5 млрд грн ежемесячно.

Напомним, на внеочередном заседании 24 апреля Кабмин уволил с должностей главу Государственной таможенной службы Максима Нефедова и главу Государственной налоговой службы Сергея Верланова.

Позже премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что это сделали по представлению действующего министра финансов Сергея Марченко "в связи со сменой правительства". Шмыгаль добавил, что министр финансов должен предложить преемников, "кандидатуры есть". Что это за кандидата, премьер не уточнил.

Кроме того, 24 апреля Верховная Рада создала временную следственную комиссию, которая должна расследовать заявления бывшего министра финансов Игоря Уманского о возможных коррупционных действиях должностных лиц таможенной и налоговой служб.

Верланов возглавил налоговую службу в мае 2019 года. Нефедов стал руководителем Таможенной службы в июле того же года.

Слухи о возможном увольнении Нефьодова и Верланова ходили не первый день. Проработавший в правительстве Дениса Шмыгаля неполный месяц (с 4 по 30 марта) министром финансов Игорь Уманский заявлял, что его увольнение связано с его требованием уволить Нефьодова и Верланова.