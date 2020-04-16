Зачем Зеленского пытаются подставить с назначением главного налоговика времен Януковича

Лоббируют кандидатуру Алексея Любченко достаточно основательно и на самом высоком уровне. Как пишут СМИ, новый министр финансов Сергей Марченко организовал для Любченко смотрины у президента Владимира Зеленского. Предполагается, что Любченко заменит на посту главы ГНС Сергея Верланова, чьей отставки добивался предыдущий министр финансов Дмитрий Уманский, обвинявший (уже, правда, после своего скоропостижного ухода с должности) Верланова в схемах на возврате НДС. Якобы ежемесячно госбюджет теряет на этом целых 5 млрд. гривен. Сергей Марченко обвинений не предъявляет, но сетует на слабость руководителя.

И хотя обвинения против Верланова никакими доказательствами не подкреплены, ирония ситуации в том, что ему на смену готовят высококлассного специалиста по "схемам" в налоговой Любченко, а особенно в том, что касается возврата НДС.

Кто же такой Алексей Любченко и почему 20 последних лет он оказывается очень полезным специалистом для самых разных политических режимов в нашей стране?

Алексею Любченко сейчас 48 лет и на руководящих должностях в налоговых органах он трудится с 1999 года. Начинал Любченко с родной для себя Черкасской области, где к 2003 году дослужился до глав областной налоговой администрации, где и наладил плодотворное сотрудничество с Александром Ярославским, которого буквально переменил под свою "налоговый зонтик". В том же году принадлежащее Ярославскому Черкасское ООО "Азот" перенесло свои налоговые платежи из бюджета Харьковской области в бюджет Черкасской. О том, насколько выгодно Ярославскому оказалось платить налоги в Черкассах, а не в Харькове, можно судить по тому факту, что после "переезда" бизнесмен публично отказался от возмещения "Азоту" НДС на сумму 25 млн грн (по тогдашнему курсу это 5 млн долларов), и вся эта сумма была перечислена в госбюджет. В 2011 году "Азот" у Ярославского перекупил Дмитрий Фирташ, а вместе с предприятием и все наработки по оптимизации налогообложения.

Судя по информации СМИ тех лет, в Черкассах Любченко показал свои таланты налогового администратора во всей красе, так что в 2005 году под шквалом обвинений в коррупции и угрозой нескольких громких уголовных дел о схемах по возвращению НДС ему пришлось писать заявление об отставке и идти трудится на несколько менее скандальную должность помощника губернатора Кировоградской области.

В уголовных делах фигурировали астрономические для того времени и для Черкасской области суммы. По данным СМИ, только по одному расследуемому эпизоду о незаконном возврате НДС частной компании из села Капустино сумма, на которую обогатились подозреваемые, согласно материалам дела, составила 21 млн грн (более 4 млн долларов). Впрочем, тогда Любченко удалось выйти сухим из воды — все уголовные обвинения достались его заместительнице.

Правда в Кировограде налоговый опыт Любченко оказался также очень полезен, губернатором, который взял налоговика себе в советники, а чуть позже и в заместители был небезызвестный Эдуард Зейналов — местный бизнесмен, который после победы Виктора Ющенко на президентских выборах дважды становился нардепом от "Нашей Украины", входя в скандальную группу так называемых "любих друзів". Особенно близок Зейналов к Александру Третьякову и Николаю Мартыненко.

Накануне президентских выборов 2010 года такой искушенный в вопросах налогообложения Любченко оказался нужен уже в Киеве и пошел на повышение. В сентябре 2009 года премьер-министр Юлия Тимошенко, у которой завязались отношения с "любыми друзями", назначила Любченко заместителем председателя ГНАУ Сергея Буряка, с которым Любченко был уже давно знаком, ведь Буряк еще с 2003 года был членом коллегии ГНАУ. Неудивительно, что на новой должности Любченко курировал свою любимую тему "возмещение НДС". Как результат, во времена Любченко в ГНАУ об НДС снова заговорили, как "главным коррупционном налоге". О том как именно работали схемы в ГНАУ времен Любченко и Буряка достаточно детально писало авторитетное издание "Зеркало недели".

Если коротко, то речь идет о десятках "мошеннических схем фиктивного экспорта и заработка денег "из воздуха", а также для "схлопывания" налоговых обязательств". Например, предприятия экспортируют продукцию, которая по факту является утильсырьем, но по документам оформляется "некими не имеющими аналогов дорогостоящими товарами". По пересечении границы эти товары прямиком отправляются на переработку, но НДС возвращается компании как за продукцию с высокой добавочной стоимостью. Только за один месяц работы подобных схем убытки для государства исчислялись в сотнях миллионов гривен.

Кроме того, "ЗН" описывала схемы ухода от налогообложения через создание крупными корпорациями фиктивных фирм, на которые перед тем, как их разорить, переводятся налоговые обязательства. В результате корпорация декларирует расходы и убытки, с которых налоги не возьмешь, а деньги за покупку разорившихся фирм переводятся на "свои" счета, которые выведены из-под налогообложения.

Это, разумеется, далеко не полное и крайне упрощенное изложение того, как при Любченко через налоговую "делались огромные деньги". Схемы эти достаточно сложны и требуют для их реализации глубокого знания внутренней налоговой кухни, обширных нужных связей и понимания существующих в законодательстве дыр. И именно таким человеком является Любченко и в этом его ценность для любой власти.

Так что нет ничего удивительного в том, что после прихода к власти команды Виктора Януковича, Любченко, его опыт и наработки оказались востребованы. Тем более, что, работая на должности заместителя председателя ГНАУ, Любченко наладил сотрудничество и взаимопонимание с Виталием Захарченко. Еще при президенте Ющенко с 2008 года Захарченко трудился заместителем главы Государственной налоговой администрации в Полтавской области и первым заместителем главы — начальником управления налоговой милиции там же, и не мог не соприкасаться с Любченко.

Ну а с июля 2010 года, когда Янукович назначил Захарченко первым заместителем главы ГНАУ, начальник и подчиненный поменялись местами и теперь уже Захарченко стал непосредственным руководителем Любченко. С декабря 2010-го, когда Захарченко возглавил реорганизованную Государственную налоговую службу, их сотрудничество с Любченко лишь набрало обороты.

При Януковиче в ведении Любченко остались все те же любимые направления налоговой деятельности. Ему напрямую подчинялись четыре департамента: департамент администрирования налога на добавленную стоимость; департамент контроля за возмещением налога на добавленную стоимость; департамент администрирования налога на прибыль и других налогов и сборов (обязательных платежей); управление регистрации и учета — налогоплательщиков.

Но не только привычными схемами с возвратом НДС отметился Любченко во времена Януковича. Он умудрился прославиться еще и как автор скандального "налога на воду", вызвавшего серьезное возмущение у бизнеса. Бизнесмены называли этот налог не иначе как "маразмом" и "разводом", суть которого — дать основания налоговым службам на местах развернуть деятельность по взиманию нового налога со всех бизнесменов, даже с тех, кто не пользуется водой в технических целях.

Когда в ноябре 2011 года Захарченко ушел на повышение в МВС Любченко остался на месте и передавал свой "передовой опыт" теперь уже главе Министерства доходов и сборов Александру Клименко. Последний, к слову, также был знаком с Любченко задолго до своего назначения министром доходов и сборов. В системе налоговых органов родного Донецка он работал с 2005 года, а заместителем начальника ГНСУ был назначен еще в феврале 2011-го и мог до назначения министром почти год перенимать опыт Любченко и Захарченко. Но и став министром Клименко продолжал некоторое время держать при себе опытного "хранителя схем" и только, когда "способный ученик" перерос учителя, Любченко "ушли".

Но совсем уж из власти Любченко не выпал, став помощником-консультантом народного депутата мажоритарщика Виктора Тимошенко — бизнесмена, земляка и бывшего коллеги по работе в Налоговой администрации. Которому, видимо, тоже оказалась очень выгодной помощь и связи опытного "хранителя схем".

После Революции Достоинства опыт и знания Любченко также оказались полезны налоговой службе, хотя новую должность в теперь уже ГФС ему получить так и не удалось при всем старании. В 2014 году тогдашний глава ГФС Игорь Белоус называл Любченко в числе кандидатов на должность своего заместителя, который будет отвечать за координацию работы подразделений фискальной службы по мобилизации доходов в бюджет. Однако расширить количество своих замов Белоусу не удалось и Любченко довольствовался ролью советника при главе ДФС, что, впрочем, дало журналистам называть Любченко новым "смотрящим за налоговой", протекцию которому сделал нардеп-миллиардер Виталий Хомутынник.

Тем не менее Любченко не оставил попыток не просто получить формальную должность в ГФС, но и возглавить эту структуру. В 2015 году после перехода Белоуса в Фонд госимущества, Любченко подал документы на участие в конкурсе на замещение должности главы ГФС и даже прошел в финальный список претендентов из 12 человек, но по итогу проиграл более приближенному к Петру Порошенко Роману Насирову.

С тех пор и по сегодняшний день Алексей Любченко является первым вице-президентом ПАТ "Украгрохимхолдинг", но как видим, налоговая сфера продолжает манить его к себе. Видимо кому-то опять очень хочется обеспечить преемственность всех "наработок и схем" между политическими режимами. Вряд ли Любченко сможет сделать что-либо другое, кроме как попытаться дать всем своим наработкам новую жизнь уже при команде Зеленского.

Нужно ли это Налоговой службе — вопрос риторический, тем более сегодня, когда ситуация с коррупцией в налоговом секторе начинает пусть медленно и непоследовательно, но отходить от тотальной коррупции и злоупотреблений. После отделения от ДФС налоговой, таможенной служб сотрудники налоговой милиции, оставшиеся пока в структуре ДФС начинают показывать результаты по борьбе с коррупцией, в том числе и в собственных рядах совместными усилиями работников внутренней безопасности ДФС и НАБУ. Буквально на днях, например, при получении взятки был разоблачен начальник следственного управления ДФС в одной из областей. В случае назначения Любченко в ГНС ситуация с коррупцией в налоговой снова может откатиться к привычному для него состоянию.

И сегодня крайне важно ответить на вопрос, кто же по сути подставляет президента, предлагая ему кандидатуру Любченко? Новый министр финансов или кто-то из ближайшего окружения главы государства?