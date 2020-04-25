Украинским таможенникам повысят зарплаты на 50% — Кабмин

Кабинет министров Украины принял постановление, которое утверждает схему окладов должностных лиц и работников таможенных органов в 2020 году и позволяет повысить зарплаты на 50%.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Указано, что постановление определяет схему окладов государственным служащим, но не меняет непосредственно сами размеры окладов.

"Лица, находящиеся на госслужбе, сохраняют оклады, определенные для госслужащих. Однако в контексте перехода Государственной таможенной службы к работе в формате единого юридического лица, руководство ГТС получает возможность увеличить на 50% должностные оклады тем работникам, которые будут переходить на контракт. Это увеличение будет происходить в рамках неизменности фонда заработной платы", — говорится в сообщении.

Ранее, 24 апреля, Кабмин уволил с занимаемых должностей главу Государственной таможенной службы Максима Нефьодова и руководителя Государственной налоговой службы Сергея Верланова.

При этом Кабмин назначил временных руководителей ГТС и ГНС. Новым руководителем таможни стал глава одного из департаментов ГТС Игорь Муратов, а временным руководителем налоговой — заместитель главы ГНС Михаил Титарчук.

Как сообщалось, введение ограничительных мер в Украине, а также в соседних государствах из-за коронавирусной инфекции повлияло на работу украинской таможни — товарооборот за первый квартал 2020 года упал на 5% по сравнению с соответствующим показателем прошлого года, тогда как был запланирован рост на 11,3%.

Напомним, что с 8 декабря в Украине официально заработала Государственная таможенная служба (ГТС), которой передали полномочия Государственной фискальной службы. В общей же сложности, на 15 марта 2020 года, она перечислила в бюджет уже 62,8 млрд грн.