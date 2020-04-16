Политика и экономика 1 час назад

Товарооборот на украинской таможне упал на 5% из-за коронавируса

При этом глава Гостаможслужбы Максим Нефьодов надеется, что изменения в бюджете не заденут реформы

Товарооборот на украинской таможне упал на 5% из-за коронавируса Товарооборот на украинской таможне упал на 5% из-за коронавируса
Фото: ckp.in.ua

Введение ограничительных мер в Украине, а также в соседних государствах из-за коронавирусной инфекции повлияло на работу украинской таможни — товарооборот за первый квартал 2020 года упал на 5% по сравнению с соответствующим показателем прошлого года, тогда как был запланирован рост на 11,3%.

Об этом стало известно после встречи Европейской Бизнесс Ассоциации с главой Государственной таможенной службы Украины Максимом Нефьодовым.

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При этом еще большее падение прогнозируется в апреле. Среди причин: закрытие границ, падение цен на основные импортные товары (бензин, дизель и прочие), падение промышленного и потребительского спроса.

А вот недавние изменения в госбюджет на 2020 год, по мнению Нефьодов, не должно задеть планы по реформе службы. В частности, повышение заработных плат сотрудникам таможни, которые пройдут переаттестацию. Сам процесс переаттестации запустят уже после завершения карантина.

В то же время расходы на развитие будут ограничены и частично перенесены в новый стабилизационный фонд правительства.

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В Гостаможслужбе также заверили бизнес, что карантин не должен ощутимо повлиять на сроки внедрения института уполномоченного экономического оператора (АЭО) и режима общего транзита. Для режима общего транзита уже проводится тестирование программного обеспечения, а Министерство финансов вынесло проект постановления об АЭО на публичное обсуждение. Нефьодов недеется, что первые авторизованные экономические операторы появятся уже до конца года.

Что же касается других проектов, например инициативы по применению конвенции Пан-Евро-Мед (инструмент, который устанавливает идентичные правила происхождения товаров, применяемые в рамках соглашений о свободной торговле между договаривающимися сторонами) с Грузией и Израилем, то соглашения уже ратифицированы и после некоторых технических процедур (публикации в официальном журнале Еврокомиссии) Грузия и Израиль станут первыми странами, которым для Украины будет доступна диагональная кумуляция с ЕС.

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Напомним, что с 8 декабря в Украине официально заработала Государственная таможенная служба (ГТС), которой передали полномочия Государственной фискальной службы. В общей же сложности, на 15 марта 2020 года, она перечислила в бюджет уже 62,8 млрд грн.

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