Рада одобрила антикризисные поправки к госбюджету на 2020 год

Верховная Рада поддержала в первом и во втором чтении изменения в государственный бюджет на 2020 год.

За поддержку изменений во втором чтении проголосовали 249 нардепов при 225 необходимых.

Депутаты согласились увеличить дефицит госбюджета с 2,1% до 7,5% ВВП из-за "коронакризиса", как его назвал в выступлении премьер-министр Денис Шмыгаль. Доходы бюджета сокращены на 119,7 млрд гривен по сравнению с утвержденной изначально версией закона — до 975,833 млрд (в том числе по общему фонду — до 855,4 млрд грн). Расходы увеличены на 82,4 млрд — до 1,266 триллионов гривен (по общему фонду — до 1,135 триллионов).

Предельный объем госдолга расширен с 2,045 триллионов до 2,386 триллионов гривен.

Парламент обычно принимает поправки к госбюджету несколько раз в году исходя из изменений в экономике, появления каких-либо срочных задач. В этот раз бюджет требовал изменений из-за эпидемии коронавируса и введенных карантинных мер, которые радикально изменили экономическую ситуацию в стране.

Но принятие изменений не было простым. 30 марта депутаты отказались поддержать антикризисные поправки к госбюджету и отправили проект закона на доработку.