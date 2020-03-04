Зеленский "наехал" на Нефьодова: "Контрабанда отправила таможню в нокаут"

Украинский бизнес продолжает жаловаться на контрабанду, хотя новая таможня обещала вести с ней бескомпромиссную борьбу. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время своего выступления в Верховной Раде 4 марта.

"Нам рассказывали о бескомпромиссной борьбе с контрабандой. Но в этом бою контрабанда отправила таможню в нокаут. И это нужно изменить, таможня должна собирать не лайки в фейсбуке, а деньги в государственную казну", — заявил Зеленский.

Отметим, ранее, еще в сентябре 2019 года, сам Владимир Зеленский заявлял, что контрабанда в Украину уменьшилась в разы и обещал, что она будет полностью ликвидирована до конца 2019 года.

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"Действительно, на таможне и на границе очень сильно, в разы уменьшилась контрабанда. Ну очень, прямо очень. Они стоят, они не знают, куда нести. Мы получаем тысячи месседжей по поводу того, что "ну, возьмите", "ну, пойдите". Все боятся, со мной никто не говорит. Просто знают, что я сразу буду кричать... Да, остановили большое количество контрабанды. Мы закончим контрабанду, когда будет реформирована таможенная служба и налоговая. Мы это все сделаем. Это будет в течение, думаю, до конца 2019 года. Мы прибьем "контрабас", — заявлял Зеленский.

В свою очередь, ранее в интервью Delo.ua глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов заявлял, что в результате его борьбы с контрабандой "выросли ценники" для коррупционеров, а потому уменьшилась рентабельность контрабанды.

"Это означает, что раньше тебя готовы были пропустить за 100 долларов, потому что кто там смотрит, то теперь страшно, может и самому придется откупаться от каких правоохранителей, и уже это может стоить минимум 300 долларов. Это означает, что системе страшно, и уменьшается рентабельность контрабанды", — говорил Нефьодов.

Как ранее сообщалось, из-за нелегального импорта товаров бюджет Украины потерял $3,6 млрд, а экономика не смогла создать 3,4 млн новых рабочих мест. Однако, как говорят эксперты, если контрабанду полностью обелить, импортные товары подорожают на 22%, а правительство сможет снизить налоговые ставки.

Также ранее сообщалось о том, что результаты исследования Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА) демонстрируют осторожный оптимизм в оценках экспертов — 36% опрошенных убеждены, что проявление коррупции в таможенных органах уменьшились, хотя 53% склонны считать, что ситуация осталась без изменений.

Напомним также, что в ноябре 2019 года сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины задержали одиозного одесского бизнесмена Вадима Альперина, которого президент Зеленский называл "одним из крестных отцов контрабанды в Украине".