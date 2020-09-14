Экс-глава таможни Нефьодов возглавит список "Голоса" на выборах в Киевсовет — СМИ

Бывший глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов рассматривается основным кандидатом на первый номер в списке Киевсовета от партии "Голос".

Об этом со ссылкой на источник в этой политической силе сообщает LB.ua.

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Указано, что 13 сентября кандидат в мэры Киева от "Голоса" Сергей Притула опубликовал в Facebook совместную с Нефьодовым и главой партии "Голос" Кирой Рудик фотографию.

"Пьем кофе. Общаемся. Обмениваемся мнениями и идеями. Но это, конечно же, не так интересно, как будет почитать комментарии под этим сообщением", — написал Притула в соцсети.

Напомним, 24 апреля 2020 года Кабинет министров уволил главу Государственной таможенной службы Максима Нефьодова и главу Государственной фискальной службы Сергея Верланова.

Перед этим экс-глава Минфина Игорь Уманский инициировал отставку Нефьодова и Верланова в связи с возможной коррупцией в ведомстве, в частности, по его словам, со "скрутками" НДС, от которых бюджет ежемесячно недополучает 5 млрд грн.

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20 мая президент Владимир Зеленский выразил поддержку бывшему главе Государственной таможенной службы Максиму Нефьодову. При этом он считает его увольнение вполне оправданным, отметив, что "хорошими людьми бюджет не наполнишь".

Президент рассказал, что предлагал Нефьодову создать на таможне военизированные отряды для борьбы с контрабандой, но он отказался.