Зеленский: Нефьодов — нормальный человек, но через таможню идет контрабанда

Президент Владимир Зеленский объяснил, почему Максим Нефьодов был уволен с поста руководителя Государственной таможенной службы Украины. По словам главы государства, причиной стало то, что на таможне процветало взяточничество и контрабанда.

Об этом он заявил во время ежегодной пресс-конференции.

"Это была позиция министра финансов, кстати, по поводу руководителя налоговой (Сергея Верланова — Delo.ua) и Макса Нефьодова, руководителя таможни. Нормальный человек Макс, нормальный. Но на таможне берут взятки. Нормальный человек — но едет контрабанда. Что мы должны с вами сделать? Он хороший, симпатичный, профессиональный — мало", — объяснил Зеленский.

По его словам, он предлагал Нефьодову изменить законодательство на период борьбы с контрабандой на таможне и привлечь к работе военных, но тот отказался.

"Результат какой — минус десятки миллиардов гривен в год. Где нам брать эти деньги? Нет наполнения бюджета. Так что нам делать с Максом?" — добавил он.

При этом Зеленский добавил, что Нефьодов может вести отдельные проекты, в том числе и в Офисе президента.

Напомним, что 24 апреля Кабинет министров на внеочередном заседании уволил руководителей Налоговой и Таможенной служб — Сергея Верланова и Максима Нефьодова. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, среди причин такого решения - плохие показатели по поступлению в государственный бюджет.