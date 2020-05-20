Политика 1 час назад

Зеленский: Нефьодов — нормальный человек, но через таможню идет контрабанда

Президент Владимир Зеленский заявил, что Максим Нефьодов был уволен с поста главы таможенной службы из-за того, что не справился с борьбой с коррупцией и контрабандой на местах

Экс-глава таможни Максим Нефьодов. Фото: Константин Мельницкий/Delo.ua Экс-глава таможни Максим Нефьодов. Фото: Константин Мельницкий/Delo.ua
Экс-глава таможни Максим Нефьодов. Фото: Константин Мельницкий/Delo.ua

Президент Владимир Зеленский объяснил, почему Максим Нефьодов был уволен с поста руководителя Государственной таможенной службы Украины. По словам главы государства, причиной стало то, что на таможне процветало взяточничество и контрабанда.

Об этом он заявил во время ежегодной пресс-конференции. 

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"Это была позиция министра финансов, кстати, по поводу руководителя налоговой (Сергея Верланова — Delo.ua) и Макса Нефьодова, руководителя таможни. Нормальный человек Макс, нормальный. Но на таможне берут взятки. Нормальный человек — но едет контрабанда. Что мы должны с вами сделать? Он хороший, симпатичный, профессиональный — мало", — объяснил Зеленский.

По его словам, он предлагал Нефьодову изменить законодательство на период борьбы с контрабандой на таможне и привлечь к работе военных, но тот отказался. 

"Результат какой — минус десятки миллиардов гривен в год. Где нам брать эти деньги? Нет наполнения бюджета. Так что нам делать с Максом?" — добавил он.

При этом Зеленский добавил, что Нефьодов может вести отдельные проекты, в том числе и в Офисе президента.  

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Напомним, что 24 апреля Кабинет министров на внеочередном заседании уволил руководителей Налоговой и Таможенной служб — Сергея Верланова и Максима Нефьодова. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, среди причин такого решения - плохие показатели по поступлению в государственный бюджет. 

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ПО МАТЕРИАЛАМ: "Дело"

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