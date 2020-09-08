Окружной админсуд Киева рассмотрит возможную отмену местных выборов 25 октября

В Окружной административный суд Киева (ОАСК) поступил иск с просьбой отменить постановление Центральной избирательной комиссии (ЦИК) №160 от 8 августа 2020 года "О первых выборах депутатов сельских, поселковых, городских советов территориальных громад и соответствующих сельских, поселковых, городских голов 25 октября 2020 года".

Об этом сообщает пресс-служба суда.

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Указано, что истцом выступает общественная организация "Всеукраинское объединение сельских голов, депутатов сельсоветов и крестьян "Спасение села".

"По мнению истца, обжалуемое постановление принято с нарушением положений Избирательного кодекса Украины", — указывают в суде.

Сейчас судом решается вопрос об открытии производства по административному делу.

Как сообщалось, 15 июля Верховная Рада приняла постановление №3809, которым назначается проведение местных выборов 25 октября 2020 года.

ЦИК 8 августа своим постановлением №160 назначила 1439 таких выборов, то есть на всей подконтрольной территории Украины.

В тот же день ЦИК, на основании поступивших 7 августа выводов Донецкой и Луганской ОГА-ОВГА, на своем заседании пришла к выводу о невозможности проведения местных выборов на части Донбасса. В частности, в перечень вошли 10 сельских, поселковых, городских территориальных громад Бахмутского, Волновахского, Мариупольского и Покровского районов Донецкой области и 8 — Северодонецкого и Счастьенского районов Луганской области.

Как сообщил ранее председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, голосование состоится по всей стране, за исключением временно оккупированных территорий, поскольку "не выполнены все условия, которые для этого необходимы".

5 сентября в Украине официально стартовала избирательная кампания.