Политика 10 минут назад

В Украине началась избирательная кампания по местным выборам

Дата начала кампании принята на заседании ЦИК 30 августа, согласно требованиям Избирательного кодекса Украины

Фото: пресс-служба ЦИК Фото: пресс-служба ЦИК
Фото: пресс-служба ЦИК

5 сентября в Украине стартовал избирательный процесс местных выборов, назначенных на 25 октября 2020 года.

Дата начала кампании принята на заседании ЦИК 30 августа, согласно требованиям Избирательного кодекса Украины, сообщили в Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

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"Объявить с 5 сентября 2020 года начало избирательного процесса местных выборов, назначенных на 25 октября 2020 года", — говорится в постановлении.

Кроме того, ЦИК внесла изменения в свое постановление от 8 августа 2020 года №163 "О календарном плане основных организационных мероприятий по подготовке и проведению местных выборов 25 октября 2020 года", изложив указанный календарный план в новой редакции.

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Как информирует "РБК-Украина", в течение следующих 50 дней до голосования будут реализованы главные этапы календарного плана выборов:

представление в Центризбирком копий решений руководящих органов партий об участии в выборах их местных организаций — до 6 сентября;

выдвижение кандидатов на должности глав советов населенных пунктов, кандидатов в депутаты — 15 — 24 сентября;

обнародование сведений о регистрации кандидатов — до 2 октября;

начало предвыборной агитации — со следующего дня после принятия решения о регистрации кандидата;

отправка приглашений избирателям — до 15 октября;

день голосования — 25 октября, с 08:00 до 20:00;

оглашение результатов — 3 — 6 ноября.

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В 2020 году правила избирательной кампании изменились, в связи с вступлением в силу нового Избирательного кодекса.

В частности, для населенных пунктов от 10 тысяч жителей выборы в местные советы организуются по новой пропорциональной системе с открытыми списками, без возможности самовыдвижения кандидатов.

Обязательно соблюдение гендерной квоты — не менее 40% представителей одного пола в списке партии.

В бюллетенях будет указан не только перечень партий, но и список кандидатов от каждой политсилы, за которых также можно отдать голос.

Каждый избиратель 25 октября получит для заполнения несколько бюллетеней: для голосования за кандидатов на должность городского (поселкового) головы; депутатов в областные, городские, районные советы. 

В день очередных местных выборов также состоится голосование на первых выборах в образованных территориальных общинах после укрупнения районов. Согласно постановлению Верховной Рады от 17 июля 2020 года № 807-9 "Об образовании и ликвидации районов", их количество сократилось до 136.

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Проголосовать на выборах 2020 можно по месту фактического проживания. Для смены избирательного адреса необходимо обратиться в органы Госреестра в срок до 10 сентября (не позднее 5 дней с начала избирательного процесса).

Соответствующее заявление можно подать онлайн в "Кабинете избирателя" на портале "Госреестр избирателей" с использованием электронной подписи.

При заполнении формы следует указать адрес жилья, по которому избиратель проживает на данный момент и который просит определить новым избирательным адресом.

Напомним, местные выборы в Украине назначены на 25 октября 2020 года. Как сообщил ранее председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, голосование состоится по всей стране, за исключением временно оккупированных территорий, поскольку "не выполнены все условия, которые для этого необходимы".

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