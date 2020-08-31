Изменения в постановление о местных выборах могут сорвать голосование — Разумков

Каких-либо законодательных инициатив относительно изменений постановления о местных выборах в Верховной Раде нет, утверждает председатель парламента Дмитрий Разумков.

Об этом он заявил журналистам в понедельник, 31 августа, в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".

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"По состоянию на сегодня никаких нормативных предложений от субъектов законодательной инициативы в Верховную Раду не поступало. Я имею в виду постановление об отмене постановления", — заверил спикер.

Он напомнил, что если говорить о выборах согласно украинскому законодательству, то объявление выборов на территории Украины Верховная Рада должна сделать не позднее, чем за 90 дней до их начала.

"По состоянию на сегодня этот процесс уже начался и я не знаю, как можно продвигать какие-либо изменения в это постановление, потому что это может привести к тому, что будут поставлены под угрозу (выборы) на всей остальной территории нашего государства", — пояснил Разумков.

Напомним, глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук рассказал, что на заседании группы 19 августа Россия и контролируемые ею НЗФ поставили ультиматум об изменении Верховной Радой постановления о местных выборах в Украине 2020 года, чтобы выборы проводились также на территории ОРДЛО.

Кравчук направил Раде предложения рассмотреть вопрос о соответствии постановления "О назначении очередных местных выборов в 2020 году" закону Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", а также Комплекса мер по выполнению Минских соглашений, который был поддержан резолюцией Совета Безопасности ООН 2202 (2015 год).

Нардеп от "Слуги народа" Александр Качура предположил, что предложение о проведении выборов на оккупированных территориях до того, как Украина получит контроль над украинско-российской границей, вряд ли поддержат в профильном комитете.