Кремль поставил Украине новый ультиматум по Донбассу

На очередном заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске, которое прошло 18-19 августа в формате видеоконференции, представители РФ и так называемых "ДНР" и "ЛНР" выдвинули Украине новое требование по Донбассу.

Об этом рассказал глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук, передает "Сегодня".

По его словам, Москва заблокировала обмен пленными, разминирование, развод сил и средств, и даже подготовку к встрече лидеров "Нормандской четверки" в Берлине, пока Верховная Рада не изменит постановление "О назначении очередных местных выборов в 2020 году".

"Они попросили, чтобы это постановление, которое было принято, отвечало Минским договоренностям. Вот поэтому я и обратился к Верховной Раде и сказал, что ни я, ни ТКГ не может решить этот вопрос. Это постановление Верховной Рады, только они могут это сделать. Какая будет реакция? Буду общаться и с Офисом президента, и с Верховной Радой. Если мы хотим идти вперед, надо искать дорогу вперед. Если не хотим, надо сказать: мы не хотим, пусть будет так, как есть. Тогда все закончится, не о чем говорить, никаких переговоров не будет, просто будем стоять и биться на границе", — сказал Леонид Кравчук.

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Кравчук подчеркнул, что с этим представители России и ОРДЛО увязали решение всех остальных вопросов: обмена пленными, экологические вопросы.

"Они сказали: если мы этот вопрос не решим, все остальные они даже рассматривать не будут. Все сразу останавливается. Это было сказано официально. Во-первых, для нас важно достижение мира. Во-вторых, чтобы не остановился сам процесс минских переговоров, потому что хотели встретиться главы государств и готовится такая встреча в Берлине. Насколько мне уже известно, 28 августа будет встреча политических советников в Париже. Это также останавливалось. Они говорят: раз вы не можете, значит не о чем говорить", — объяснил глава украинской делегации в ТКГ.

Напомним, 19 августа состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы в формате видеоконференции с участием нового главы украинской делегации — первого президента Украины Леонида Кравчука и первого заместителя главы делегации Витольда Фокина.

В ходе заседания согласовано 20 участков разминирования и четыре новых участка разведения сил.