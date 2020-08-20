Политика 1 час назад

На заседании ТКГ определили четыре новых участка разведения сил

На очередном заседании ТКГ согласовано 20 участков разминирования и четыре новых участка разведения сил

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Вчера, 19 августа, состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ) (Украина, Россия, ОБСЕ) в формате видеоконференции с участием нового главы украинской делегации — первого Президента Украины Леонида Кравчука и первого заместителя главы делегации Витольда Фокина.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента Украины.

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Как отметил председатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Яшар Халит Чевик, после введения пакета дополнительных мер по консолидации режима прекращения огня с 27 июля, в целом соблюдается режим тишины, а в начале августа СММ ОБСЕ не фиксировала ни одного нарушения.

В течение 24 дней в Донбассе в результате боевых действий не погиб ни один украинский военный.

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В рамках заседания украинская делегация поддержала предложения по четырем новым участкам разведения сил и средств.

При этом, в Офисе Президента не сообщили, о каких именно участках идет речь.

Кроме того, в подгруппе достигли договоренности по 20 участкам разминирования в пределах обновленного плана, предусмотренного коммюнике Парижского саммита "Нормандской четверки" от 9 декабря 2019 года.

Напомним, 30 июля президент Украины Владимир Зеленский назначил Кравчука главой украинской делегации в ТКГ. Кравчук сменил на посту другого бывшего президента — Леонида Кучму, который ушел из ТКГ по собственному желанию.

Позднее Зеленский ввел в состав делегации Украины для участия в ТКГ премьер-министра Украины в 1990-1992 годах Витольда Фокина.

 

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