Кравчук согласился возглавить украинскую делегацию на переговорах по Донбассу

Первый президент Украины Леонид Кравчук согласился возглавить украинскую делегацию в Трехсторонний контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе вместо Леонида Кучмы.

Об этом Кравчук сказал в видеообращении, которое обнародовал Офис президента Украины в четверг, 30 июля.

"Я уже в своей жизни что-то видел и прошел. Но время для отдыха не пришло. Я принял решение, если я смогу, а я хочу этого, что-то сделать, чтобы ускорить мир на Донбассе. Я буду это делать до последнего вздоха. Поэтому я и согласился", — пояснил Кравчук.

При этом он оценил деятельность Владимира Зеленского для установления мира на Донбассе.

В частности, Кравчук считает, что Зеленский "реанимировал "нормандскую четверку" и не боится принимать непопулярные решения.

Ранее президент Владимир Зеленский в ходе общения со СМИ после посещения Национальной детской специализированной больницы "Охматдет" заявил, что новым руководителем делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе может стать первый президент Леонид Кравчук.

Напомним, 28 июля стало известно, что глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кучма больше не будет участвовать в переговорах в Минске.

После этого вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий и первый заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Резников заявил, что будет временно исполнять обязанности главы делегации.

Как сообщалось, участники Трехсторонней контактной группы договорились о прекращении огня на Донбассе с 27 июля.

Со стороны боевиков также подтвердили, что достигнутые договоренности предусматривают полную и бессрочную "тишину".

Тем не менее, спустя несколько часов после начала действия режима прекращения огня, боевики его нарушили.