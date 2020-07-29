Временно возглавлять Минские переговоры по Донбассу будет вице-премьер Резников

Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий и первый заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Резников заявил, что будет временно исполнять обязанности главы делегации после того, как Леонид Кучма решил прекратить свою деятельность в переговорах в Минске.

Об этом Резников сообщил в ходе онлайн-конференции.

"Сегодня я являюсь первым заместителем главы делегации, поэтому формально пока я буду некоторое время управлять этими процессами. Но я хочу обратить внимание, что дождемся указа президента Зеленского, потому что именно указом вносятся изменения в делегации", — отметил он.

Вице-премьер добавил, что до указа об изменении состава делегации пока нет, и Леонид Кучма официально остается главой украинской делегации. А нового главу делегации должен назначить президент Владимир Зеленский.

Напомним, 28 июля стало известно, что глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кучма больше не будет участвовать в переговорах в Минске.

Президент Украины в 1994-2005 годах во второй раз возглавил украинскую делегацию в ТКГ по урегулированию на Донбассе 3 июня 2019 года.

5 мая 2020 года президент Зеленский утвердил новый состав делегации, которая будет представлять Украину в Трехсторонней контактной группе. Делегацию, как и раньше, возглавил второй президент Кучма.

Глава Офиса президента Андрей Ермак отмечал, что Украина ожидает от России ответных шагов по повышению статуса делегаций.

В состав делегации вошли:

- первый заместитель главы делегации — вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников;

- заместитель главы делегации — глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, народный депутат Александр Мережко;

- представитель Украины в рабочей подгруппе по социально-экономическим вопросам — заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Юлия Свириденко;

- представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам — глава комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики, народный депутат Андрей Костин;

- представитель Украины в рабочей подгруппе по вопросам безопасности — заместитель министра обороны Александр Полищук;

- представитель Украины в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам — глава комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, народный депутат Галина Третьякова.

Кроме того, к заседаниям ТКГ присоединились журналисты Сергей Гармаш и Денис Казанский, которые в 2014 году были вынуждены уехать из Донецка. Они участвуют как представители временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Ранее участники ТКГ договорились о прекращении огня на Донбассе с 27 июля. Со стороны боевиков также подтвердили, что достигнутые договоренности предусматривают полную и бессрочную "тишину".

Тем не менее, спустя несколько часов после начала действия режима прекращения огня, боевики его нарушили.