"Не оправдал надежд": почему избиратель Зеленского возвращается к пророссийским партиям

Год назад партия "Слуга народа" победила на внеочередных парламентских выборах, собрав чуть больше 43% голосов. Удержать такой беспрецедентный уровень поддержки оказалось сложно и вскоре, под тяжестью скандалов разного калибра, часть электората разочаровалась в "СН". Сегодня непросто назвать политические углы, по которым разбрелись бывшие сторонники президентской партии, но социологические опросы подсказывают — определенная их доля утекла к партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" и другим политсилам, зачастую пророссийского толка.

Корреспонденты Delo.ua разобрались, насколько значительным оказался переток от "Слуги народа" в "ОПЗЖ" и почему, несмотря на откровенно пророссийскую риторику последней, это происходит сегодня.

О том, что правящая партия постепенно теряет голоса свидетельствуют опросы сразу нескольких социологических служб. Например, по данным февральского исследования Центра Разумкова, в конце зимы 2020 года за "Слугу народа" проголосовали бы 36% избирателей. К середине лета этот показатель упал до 34,1%. При этом в феврале за "ОПЗЖ" собирались голосовать 15%, а в июле — уже больше 19%.

Социологическая группа "Рейтинг" дает другие цифры, хотя тенденции те же. В феврале "Слуга народа" получила бы поддержку в 42,2%, а самые свежие данные говорят о 27,8%. "ОПЗЖ", в свою очередь, поднялась за полгода с 13,5% до 15,5%. Наконец, похожие процессы описывают и опросы Киевского международного института социологии: у "Слуги народа" за полгода падение с 39,1% до 28%, а у "ОПЗЖ" — рост с 15,6% до 17,7%.

Читайте также: Падение партии Зеленского: почему "слуги" теряют рейтинг и что их ждет на местных выборах

Научный руководитель Фонда "Демократические инициативы", профессор политологии Киево-Могилянской академии Алексей Гарань напоминает — феномен "Слуги народа" в том, что партия забрала много голосов не только у "ОПЗЖ", но и у так называемого национально-демократического электората. Он приводит в пример Киев, который традиционно считается базой национально-демократических сил — в столице, во всех без исключения мажоритарных округах, победили кандидаты от "СН".

"Ну, а сейчас эти проценты постепенно теряются. Часть людей действительно проголосовала за "слуг народа", рассчитывая на быстрые изменения и популистские обещания, которые давали Зеленский и "Слуга народа". Кто-то рассчитывал, что они смогут принести быстро мир на Донбасс. Всего этого не происходит, происходит разочарование. И куда-то эти голоса уходят. Частично это действительно "ОПЗЖ", — говорит эксперт.

Политический психолог Светлана Чунихина объясняет, почему часть людей, которые отворачиваются от "СН", обратились именно к платформе Юрия Бойко, Вадима Рабиновича и Виктора Медведчука (центральные фигуры в "ОПЗЖ"). В Украине, по ее словам, сформированы два политических полюса, "проукраинский" и "пророссийский", а на каждом из этих полюсов собрано от четверти до трети всех голосов. Остальных же избирателей можно назвать "колеблющимися". Они, в зависимости от повестки дня, могут примыкать к одному или другому лагерю. А иногда вообще полностью игнорировать выборы.

Чунихина называет Зеленского первым в истории Украины президентом "колеблющихся" избирателей, к которым примкнули представители двух политических полюсов. И "ОПЗЖ", по ее словам, приобретает значительно больше от снижения рейтинга президента, поскольку политическое предложение Медведчука и Бойко более внятно артикулировано и лучше соответствует позиции пророссийского электората.

"Для президента откровенная лояльность России совершенно немыслима. Его команде остается внедрять лишь некие гибридные формы этой позиции, хотя даже они встречают яростное сопротивление. Можно сказать, что перетекание голосов от Зеленского к "ОПЗЖ" — нормальный и неизбежный процесс. Пророссийский полюс из украинской политики никуда не делся, и его емкость сохраняется где-то на уровне 15-25%", — объясняет она.

Чтобы объяснить переток электората между "СН" и "ОПЗЖ" директор департамента внутренней политики Международного центра перспективных исследований (МЦПИ) Игорь Петренко предлагает вспомнить избирательную компанию 2019 года и, в частности, риторику пятого президента Петра Порошенко, "которая была построена на разделении". Политолог напоминает о социологических исследованиях, в которых говорилось: разочарованные в Зеленском люди это, в основном, скептически относящиеся к евроинтеграции украинцы.

"Соответственно, на другом фланге находится "ОПЗЖ", которая говорит об обратном: нам нужен мир, нужно восстанавливать отношения, в том числе, и с РФ и так далее. Поэтому этот небольшой процент перетока именно к "ОПЗЖ". Они стабильны в своей риторике, они ее не меняют. Очевидно, что есть люди, которые не сильно поверили им в прошлом и подумали, что вот Зеленский изменит ситуацию. У него пока особых успехов нет, в том числе и в миротворчестве. Поэтому эти избиратели возвращаются к "ОПЗЖ", — отмечает Петренко.

Однако он обращает внимание, что падение рейтинга "Слуги народа" было гораздо существенным, чем прирост у "Оппозиционной платформы". По словам политолога, значительные люди ушли в категорию "неопределившихся". Как говорит Петренко, они не готовы голосовать за старых политиков и будут ждать другого политического проекта, в который смогут поверить.

Похожую позицию занимает и политолог Владимир Фесенко. Однако он настаивает — хоть "ОПЗЖ" и получает значительную часть избирателей "СН" говорить о том, что они уходят только в пророссийскую силу нельзя. Он обращает внимание на статистику: "Слуга народа", в среднем, потеряла около 10%, а уровень поддержки "ОПЗЖ" вырос всего на 3%. При этом нельзя говорить, что "ушедшие" равномерно распределяются по всем политическим силам — такое утверждения Фесенко называет мифом.

"К кому уходят голоса? "ОПЗЖ", Партия Шария, Радикальная партия Ляшко. Значительная часть также уходит к категорию "неопределившихся" или тех, кто против всех. И тут разные причины этого", — объясняет он.

Ядро сторонников Зеленского, по словам Фесенко, — это люди поколения президента и молодежь. Эксперт говорит, что к "ОПЗЖ" отошли голоса людей старших возрастных групп и жителей русскоязычных регионов, к партии Олега Ляшко мигрировали украинцы из центральных регионов и жители небольших городов, а также глубинке. Наконец, к Шарию ушла часть молодежи, преимущественно из русскоязычных регионов. Однако около половины, по мнению политолога, составили люди, которые разочаровались в Зеленском и заняли позицию "неопределившихся".

Илья Требор, специально для Delo.ua