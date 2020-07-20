Рабинович рассказал, кто управляет партией ОПЗЖ: "Это 4 человека"

Партия "Оппозиционная платформа — За життя" не является партией вождисткого типа, а поэтому управленческие решения в ней принимаются коллегиально, а не одним человеком. Об этом заявил народный депутат, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа — За життя" Вадим Рабинович в интервью "112 Украина", передает "РБК-Украина".

По его словам, ключевые решения о том, кто, к примеру, будет кандидатом от партии на выборах президента, принимает стратегический совет, а утверждает — съезд партии. Сопредседатели партии, говорит Рабинович, осуществляют общее руководство деятельностью партии, а также представляют партию перед всеми предприятиями, учреждениями и организациями всех форм собственности.

"Решения сопредседателей оформляются исключительно за подписью нас обоих (сопредседателей — Вадима Рабиновича и Юрия Бойко — Delo.ua). Самые важные решения принимаются на Стратегическом Совете партии — это высший орган управления в период между заседаниями Политсовета и съездами партии. Руководителем Стратегического совета является Виктор Медведчук. Согласно Уставу, он представляет ОПЗЖ в отношениях с органами государственной власти, органами местного управления. Он подписывает все договоры от имени ОПЗЖ и финансовые документы", — добавил Рабинович.

Также, по его словам, стратегический Совет партии является высшим руководящим органом в период между заседаниями совета партии.

"В состав Стратегического Совета входят 4 должностных лица — это сопредседатели партии Вадим Рабинович и Юрий Бойко, председатель Политического Совета партии Виктор Медведчук и председатель Исполкома Сергей Левочкин", — резюмировал он.

Рабинович также отметил, что сейчас в партии еще не принято решение о том, кого выдвигать кандидатом в президенты Украины на возможных досрочных выборах.

"Выборы президента Украины были год назад, и о следующих выборах думать пока рано. Возможно, Зеленский доруководится до того, что будут внеочередные президентские выборы, но сейчас об этом говорить слишком рано. Поэтому, естественно, в партии не принимались никакие решения по поводу будущего кандидата в президенты на следующих выборах. Сейчас мы готовимся к местным выборам", — отметил Рабинович.

Что касается выдвижения Юрия Бойко кандидатом от ОПЗЖ на выборах президента в 2019 году, Рабинович заявил, чтобы в партии тогда объединились ради будущего страны.

"На заседании Стратегического Совета мы приняли решение выдвинуть Бойко на выборах в качестве кандидата в президенты. На следующих выборах, я уверен, также у нас будет соответствующее решение. Как вы знаете, у нас партия идеологическая, не вождистского типа. Мы с Юрием Бойко — сопредседатели партии. Решение о том, кто будет кандидатом от партии на выборах президента Украины, будет принимать Стратегический Совет, а утверждать — Съезд партии".

Напомним, как ранее сообщалось, в Украине осенью 2020 года пройдут местные выборы: Верховная Рада назначила их проведение на 25 октября.