Политика 10 минут назад

Зеленский провел переговоры с Путиным: о чем говорили

Это был первый за более чем 5 месяцев разговор президентов двух стран

Владимир Зеленский и Владимир Путин. Фото: Getty Images Владимир Зеленский и Владимир Путин. Фото: Getty Images
Владимир Зеленский и Владимир Путин. Фото: Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным.

Информацию об этом подтвердили пресс-службы обоих глав государств.

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В частности, Кремль утверждает, что разговор состоялся "по инициативе украинской стороны".

Указано, что это был первый за более чем 5 месяцев разговор Зеленского и Путина (в последний раз они разговаривали 14 февраля) накануне вступления в силу режима прекращения огня на Донбассе с 27 июля.

Среди прочего, Зеленский и Путин обсудили условия перемирия на Донбассе и "согласились с необходимостью срочной реализации дополнительных мер по поддержке режима прекращения огня", отмечает Офис президента Украины.

Кремль, в свою очередь, выразил "серьезную озабоченность" из-за недавних заявлений украинских чиновников о неприемлемости ряда положений Минских договоренностей и необходимости их пересмотра.

В сообщении Кремля также отмечается, что Зеленский в разговоре с Путиным выразил "позицию о безальтернативности минских договоренностей", о чем в сообщении Офиса президента не упоминается.

Пресс-служба Зеленского отметила, что стороны обсудили закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", который находится на рассмотрении в политической подгруппе ТКГ, и закон о децентрализации, предусматривающий изменения в Конституцию Украины.

По сообщению Кремля, Путин охарактеризовал постановление Верховной Рады о проведении местных выборов в 2020 году как "противоречащее Минским соглашениям и ставящее под угрозу перспективы урегулирования".

В то же время Офис президента отметил, что Зеленский во время разговора поднял вопрос освобождения крымского татарина Руслана Сулейманова — политзаключенного, который находится в следственном изоляторе в аннексированном Крыму — в связи с трагической гибелью его трехлетнего сына.

Кроме того, Зеленский отметил необходимость сдвинуть вопрос освобождения удерживаемых украинских граждан, находящихся на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма, а также в Российской Федерации, говорится в сообщении.

Кремль в заявлении по итогам разговора Зеленского и Путина не упомянул о вопросах освобождения Сулейманова или других находящихся в России украинцев.

Напомним, 22 июля участники заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договорились об усилении режима прекращения огня на линии соприкосновения с 27 июля.

Как сообщалось, 26 июля в аннексированном Крыму после трех дней поисков нашли мертвым трехлетнего Мусу Сулейманова. Отец Мусы Руслан Сулейманов является фигурантом второго симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир".

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