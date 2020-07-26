Происшествия 50 минут назад

Перемирие на Донбассе: Украина отправляет на передовую своих миротворцев ООН

Также на различных участках линии разграничения предусмотрена работа корреспондентов и съемочных групп отечественных и иностранных СМИ

Зона ООС. Фото: Getty Images Зона ООС. Фото: Getty Images
Зона ООС. Фото: Getty Images

Украинская сторона продолжает подготовку к полному прекращению огня на линии разграничения на Донбассе с 27 июля.

С этой целью на передовую отправят украинских миротворцев ООН и привлекут представителей отечественных и иностранных СМИ, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

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"На первую линию нашей обороны в Донецкой и Луганской областях начинают прибывать специально командированные украинские военнослужащие, большинство из которых имеет немалый боевой опыт и непосредственно занимались профильными вопросами во время участия в миротворческих миссиях под эгидой ООН", — говорится в сообщении.

Указано, что это позволит предупредить вероятные провокации.

"Прежде всего такой шаг позволит не отвлекать личный состав подразделений Объединенных сил от выполнения боевых задач и предупредить вероятные провокации. В то же время это не лишит украинских воинов возможности для самозащиты, как это гарантирует статья 51 Устава ООН", — пояснили в штабе ООС.

Там также подчеркнули, что в случае провокаций и наступательных действий со стороны российских наемников, украинская сторона готова дать отпор.

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Кроме того, для объективного информирования о происходящем во время режима прекращения огня, планируют привлечь представителей отечественных и иностранных СМИ.

"С целью объективного информирования украинского общества и мирового сообщества о текущей ситуации в Донецкой и Луганской областях на различных участках линии разграничения, предусмотрена работа корреспондентов и съемочных групп отечественных и иностранных СМИ", — доложили в пресс-центре.

Ранее в террористических группировках "ЛДНР" заявили, что их силовые структуры переходят к полному бессрочному прекращению огня с 27 июля.

Напомним, начало перемирия на Донбассе с 27 июля было согласовано на последнем заседании Трехсторонней контактной группы.

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