Боевики на Донбассе пообещали с 27 июля полностью перестать стрелять

В террористических группировках "ЛДНР" заявляют, что их силовые структуры переходят к полному бессрочному прекращению огня с 27 июля.

В частности, речь идет о так называемой "народной милиции", сообщает РИА Новости.

Как заявил начальник так называемой "народной милиции "ДНР" Денис Синенков, силовики на оккупированной территории Донецкой области с 27 июля переходят к полному бессрочному прекращению огня.

Такое же заявление сделал начальник аналогичного ведомства в так называемой "ЛНР" Ян Лещенко. По его словам, "командование ведомства получило приказ".

"В связи с достигнутыми договоренностями 22 июля на переговорах контактной группы в Минске, мы переходим к полному и бессрочному прекращению огня. Всем военнослужащим народной милиции с 00:01 27 июля 2020 года запрещено использование любого вооружения, включая стрелковое оружие", — сообщил журналистам Синенков.

При этом заявление Лещенко было аналогичным по смыслу.

Ранее в штабе ООС также рассказали о подготовке к всеобъемлющему прекращению огня.

Напомним, начало перемирия на Донбассе с 27 июля было согласовано на последнем заседании Трехсторонней контактной группы.