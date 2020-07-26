В Крыму нашли мертвым 3-летнего сына политзаключенного Сулейманова (ВИДЕО)

В селе Строгановка под Симферополем 26 июля нашли тело трехлетнего Мусы Сулейманова.

Об этом со ссылкой на пресс-службу МЧС России в Крыму сообщает "Крым.Реалии".

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"Поисковые работы в селе Строгановка Симферопольского района завершены. К сожалению, обнаружено тело ребенка 2017 года рождения без признаков жизни. Ведутся следственные действия", — говорится в сообщении пресс-службы МЧС РФ в Крыму.

26 июля в соцсетях появилась информация, что тело пропавшего 24 июля трехлетнего Мусы Сулейманова — сына политзаключенного Руслана Сулейманова — нашли в сливной яме рядом с домом.

"Координатор поисков пропавшего Мусы Сулейманова сообщил, что сегодня в 11 часов приехали чистить сливную яму возле дома, где живет семья Сулеймановых. Сразу послышались крики — в яме было обнаружено тело ребенка. Место обнесли сигнальной лентой, всех попросили отойти подальше", — сообщает ведущая Crimea tatars Арзы Меметова.

По ее словам, в течение двух дней поисков волонтеры тщательно проверили все близлежащие сливные ямы, туалеты, однако обнаружили ребенка только сегодня.

В настоящее время в село Строгановка на улицу Азатлыкъ, где расположен штаб поисков ребенка, продолжают пребывать волонтеры для продолжения поисковых работ, однако их возвращают обратно. Разворачивают и машины, прибывающие к штабу.

Как сообщалось, 24 июля в селе Строгановка под Симферополем пропал 3-летний Муса Сулейманов — сын политзаключенного Руслана Сулейманова, одного из фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир".

Российская прокуратура Крыма возбудила уголовное дело по статье "убийство малолетнего".

Всего в семье Сулеймановых трое детей, из которых 3-летний Мусса — самый младший.

Руслан Сулейманов — учитель физики, гражданский журналист и стример общественной организации "Крымская солидарность".

Напомним, в феврале 2017 года Руслан Сулейманов был задержан возле дома, где проводился обыск, и отбывал административный арест — 5 суток за якобы несанкционированный митинг. Тогда в отношении Руслана незаконно провели принудительное дактилоскопирование, фотофиксацию, ботоскопию, отобраны образцы слюны на ДНК.

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15 октября 2017 года он принимал участие в одиночном пикете в поддержку арестованных крымских татар, позже был обвинен в административном правонарушении и оштрафован на 10 тысяч рублей (3865 грн).

27 и 28 марта 2019 года в оккупированном Крыму российские силовики провели массовые обыски и задержания крымских татар, многие из которых — активисты "Крымской солидарности". Всего были задержаны и арестованы 24 человека, которые стали фигурантами второй симферопольской группы "дела Хизб ут-Тахрир".

28 марта 2019 года решением Киевского районного "суда" Симферополя Сулейманов был арестован по подозрению в "организации деятельности террористической организации". Политзаключенному грозит до 20 лет лишения свободы.