Политика 30 минут назад

Россия потеряла шанс нормализовать незаконную оккупацию Крыма — МИД

Дмитрий Кулеба считает, что действия оккупантов РФ в Крыму требуют усиления давления на Москву

Оккупация Крыма. Фото: Getty Images Оккупация Крыма. Фото: Getty Images
Оккупация Крыма. Фото: Getty Images

Россия уже потеряла шансы успешно нормализовать незаконную оккупацию Крыма.

Действия оккупантов РФ в Крыму требуют усиления давления на Москву, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.

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По его словам, нарастающие нарушения прав человека и милитаризация аннексированного Крыма требуют усиления давления на Кремль, чтобы ему не удалось завершить незаконную оккупацию и он вернул полуостров Украине.

Как известно, в Украине завершили разработку стратегии по деоккупации Крыма, но документ не является публичным. Также Украина планирует создать международную площадку по вопросам оккупированного Крыма.

К платформе по деоккупации Крыма хотят привлечь Соединенные Штаты Америки и Великобританию. Как предполагается, в будущем эта платформа может стать переговорной.

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Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что плохие отношения между Украиной и РФ не связаны с незаконной оккупацией Крыма.

Также сообщалось, что в Кремле готовы к возможному выходу Украины из Минских соглашений, однако всем сторонам переговорного процесса это "не понравится".

Напомним, 17 июля по приказу Путина Россия начала внезапную проверку войск Южного и Западного военных округов на границе с Украиной.

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