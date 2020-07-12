Россия готова к выходу Украины из Минских соглашений — Кремль

В Кремле готовы к возможному выходу Украины из Минских соглашений.

Однако всем сторонам переговорного процесса это "не понравится", заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

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На вопрос, готова ли Россия к выходу Украины из Минских соглашений, Песков ответил: "В данном случае насильно мил не будешь".

Но подобный шаг Украины, по его словам, "очевидно не понравится ни Берлину, ни Парижу, ни Москве".

"Если такое произойдет, мы лишимся какой-либо базы, на основе которой выстраиваем переговорный процесс, и создать новую базу в виде нового документа будет чрезвычайно сложно", — сказал пресс-секретарь главы РФ.

В свою очередь, сам российский президент Владимир Путин заявил, что плохие отношения Украины и России не связаны с аннексией украинского Крыма в 2014 году.

"То, что у нас отношения испортились с Украиной, с Крымом в принципе не связано", — сказал Путин в эфире телеканала "Россия-1".

Он также выразил уверенность, что "эта пена (плохие отношения двух стран) рано или поздно схлынет".

Ранее украинский министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников обратился к западным партнерам поддержать пересмотр договоренностей, достигнутых в Минске. По его словам, Минские соглашения больше не отражают реалии на Донбассе, и призвал Запад поддержать их пересмотр.

У Путина такие действия расценили как сигнал о выходе из соглашений и других договоренностей по Донбассу.

Кроме того, ранее в России заявили, что надежды на мирное решение конфликта на Донбассе стремительно рассеиваются.

А президент Украины Владимир Зеленский заявил, что добьется завершения войны на Донбассе до истечения срока своего пребывания на посту главы государства.

Как известно, РФ начала агрессию против Украины в 2014 году с оккупации Крымского полуострова, а затем поддержала террористов на Донбассе. Аннексия Крыма не признана ни одной цивилизованной страной мира, как и "республики ЛДНР".

Напомним, в феврале 2014 года в Крым вторглись военные без опознавательных знаков, курирование которых Россия сначала не признавала. Позже президент Путин заявил, что это были российские военные, таким образом признав агрессию и нарушение международного права.