Происшествия 10 минут назад

Россия проводит внезапную проверку войск на границе с Украиной

Она проходит по приказу президента РФ Владимира Путина

Российские военные. Фото: "Зеркало недели" Российские военные. Фото: "Зеркало недели"
Российские военные. Фото: "Зеркало недели"

По приказу президента РФ Владимира Путина Россия проводит внезапную проверку войск Южного и Западного военных округов на границе с Украиной.

Об этом сообщает российское агентство ТАСС.

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"В соответствии с решением Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации проводится внезапная проверка войск Южного и Западного военных округов, отдельных соединений центрального подчинения, Воздушно-десантных войск и морской пехоты Северного, Тихоокеанского флотов", — заявил министра обороны РФ Сергей Шойгу.

По его словам, проверка нужна для "оценки способности вооруженных сил обеспечить военную безопасность на юго-западе России, где сохраняются серьезные угрозы террористического характера, и подготовки к стратегическим командно-штабным учениям "Кавказ-2020".

Также российский министр добавил, что в ходе внезапной проверки предусмотрено проведение 56 тактических учений.

Ранее стало известно, что оккупанты украинского Крыма готовятся к самым масштабным военным учениям "Кавказ 2020". Для этого на аннексированный полуостров съедутся тысячи военных РФ.

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По мнению бывшего командующего силами США в Европе генерала Бена Ходжеса, российские войска могут попытаться захватить плотину в Херсонской области, которая не пропускает воду в Крым.

Командующий Объединенными силами на Донбассе Сергей Наев сообщил, что вооруженные силы работают над повышением боевых возможностей на крымском направлении.

В свою очередь министр обороны Украины Андрей Таран сообщил, что украинская сторона не зафиксировала подготовки оккупантов к активным боевым действиям вблизи админграницы в Херсонской области и аннексированного Крыма, однако во время учений "Кавказ-2020" в оккупированном Крыму в Украине пройдут зеркальные командно-штабные учения "Объединенные усилия-2020" с участием НАТО.

Как сообщалось, в Кремле готовы к возможному выходу Украины из Минских соглашений.

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