Война на Донбассе: боевики нарушили перемирие

Боевики на Донбассе нарушили перемирие, которое начало действовать с полуночи 27 июля.

Об этом на брифинге заявил командующий Операции объединенных сил (ООС) ООС Владимир Кравченко.

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По его словам, в 0:20 — 0:45 был зафиксирован обстрел подразделений 36-ой отдельной бригады морской пехоты из стрелкового оружия, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов.

"Потерь со стороны Объединенных сил нет. Наши подразделения пока молчат", — сообщил Кравченко.

Командующий ООС отметил, что угрозы жизни и здоровью личного состава не было.

"Опережая вопрос о возможности открытия ответного огня, подчеркиваем: никто не может запретить военнослужащим защищать себя и собратьев в случае явной вооруженной агрессии. Это гарантировано международным гуманитарным правом. Как Командующий Объединенных сил, главной задачей которого является сохранение жизни личного состава и мирных жителей в зоне проведения ООС, уверяю, что в случае нарушения противником режима "тишины" и создании угрозы их жизни, ответ Вооруженных Сил Украины будет мгновенным и решительным", — подчеркнул Кравченко.

Он добавил, что около 9 часов утра террористы совершили три выстрела из ручных противотанковых гранатометов совершили, а также установили три мины.

Напомним, 27 июля, в 00:01 на Донбассе начался режим перемирия. Соответствующие договоренности были достигнуты Трехсторонней контактной группой.

Ранее сообщалось, что контролировать соблюдение режима прекращения огня с украинской стороны отправят военнослужащих, принимавших участие в миротворческих миссиях под эгидой ООН.