Происшествия 50 минут назад

Прекращение огня на Донбассе: ВСУ готовы дать отпор в случае провокаций

В ВСУ создали дополнительные резервы, которые готовы давать отпор российско-оккупационным войскам в случае нарушения ими договоренностей

Украинские военные на Донбассе. Фото: Getty Images Украинские военные на Донбассе. Фото: Getty Images
Украинские военные на Донбассе. Фото: Getty Images

Меры всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе не лишают украинских военнослужащих права давать ответ в случае нарушения договоренностей противником.

Вооруженные силы Украины готовы давать надлежащий отпор оккупантам, заявил главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак.

Кратко и по делу в Telegram

По его словам, украинские подразделения имеют право, в рамках норм международного права и национального законодательства, давать отпор противнику не только в случае наступательных действий.

"Но и (в случае) провокационных действий, проведения диверсионно-разведывательных операций и создания угрозы жизни и здоровью военнослужащих, гражданского населения, повреждения или уничтожения инфраструктуры", — подчеркнул Хомчак.

Он также рассказал, что в Вооруженных силах создали дополнительные резервы, которые готовы давать отпор российско-оккупационным войскам в случае нарушения ими договоренностей.

"Второй день подряд работаю в районе проведения операции Объединенных сил и доволен ходом подготовки к полному и всеобъемлющему прекращению огня на линии разграничения", — добавил главнокомандующий ВСУ.

Читайте также:
Боевики на Донбассе пообещали с 27 июля полностью перестать стрелять

Как известно, перемирие на Донбассе должно начаться в 00:01 понедельника, 27 июля. Соответствующие договоренности были достигнуты Трехсторонней контактной группой.

Ранее сообщалось, что контролировать соблюдение режима прекращения огня с украинской стороны отправят военнослужащих, принимавших участие в миротворческих миссиях под эгидой ООН.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Зеленский ожидает решения о прекращении огня на Донбассе 22 июля
Зеленский ожидает решения о прекращении огня на Донбассе 22 июля
Россия проводит внезапную проверку войск на границе с Украиной
Россия проводит внезапную проверку войск на границе с Украиной
Гибель медика на Донбассе имеет признаки военного преступления, — МИД
Гибель медика на Донбассе имеет признаки военного преступления, — МИД
Загрузка...
Новое видео
Александр Попов, экс-глава КГГА: "Я не совершал преступлений... у меня есть право вернуться в политику"

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Эпидемия коронавируса в Украине имеет иной сценарий, чем в Европе — Минздрав

  3. Спикер Зеленского Мендель заработала в июне больше президента

  4. В Украине за сутки зафиксировали 920 новых случаев коронавируса

  5. Перемирие на Донбассе: Украина отправляет на передовую своих миротворцев ООН

Загрузка...