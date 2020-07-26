Прекращение огня на Донбассе: ВСУ готовы дать отпор в случае провокаций

Меры всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе не лишают украинских военнослужащих права давать ответ в случае нарушения договоренностей противником.

Вооруженные силы Украины готовы давать надлежащий отпор оккупантам, заявил главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак.

По его словам, украинские подразделения имеют право, в рамках норм международного права и национального законодательства, давать отпор противнику не только в случае наступательных действий.

"Но и (в случае) провокационных действий, проведения диверсионно-разведывательных операций и создания угрозы жизни и здоровью военнослужащих, гражданского населения, повреждения или уничтожения инфраструктуры", — подчеркнул Хомчак.

Он также рассказал, что в Вооруженных силах создали дополнительные резервы, которые готовы давать отпор российско-оккупационным войскам в случае нарушения ими договоренностей.

"Второй день подряд работаю в районе проведения операции Объединенных сил и доволен ходом подготовки к полному и всеобъемлющему прекращению огня на линии разграничения", — добавил главнокомандующий ВСУ.

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Как известно, перемирие на Донбассе должно начаться в 00:01 понедельника, 27 июля. Соответствующие договоренности были достигнуты Трехсторонней контактной группой.

Ранее сообщалось, что контролировать соблюдение режима прекращения огня с украинской стороны отправят военнослужащих, принимавших участие в миротворческих миссиях под эгидой ООН.