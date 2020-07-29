Политика 20 минут назад

Будем делать все для соблюдения перемирия на Донбассе, остальное зависит от РФ — Зеленский

Сегодня Украина выполняет договоренность о полном прекращении огня на 100%

Владимир Зеленский. Фото: Офис президента Владимир Зеленский. Фото: Офис президента
Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Украина будет делать все для соблюдения перемирия, остальное зависит от Российской Федерации, ее приверженности достигнутым договоренностям и декларациям о желании прекратить войну на Донбассе.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге в среду, 29 июля, после посещения больницы "Охматдет", сообщает "Интерфакс-Украина".

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"Можем ли мы сказать, что мы договорились о прекращении огня? Да. Можем ли мы сказать, что нет никаких единичных выстрелов? Нет. Потому что они есть, они существуют. Потому что у нас 400 с лишним километров линии разграничения, и проконтролировать все очень сложно", — признал он.

Зеленский указал, что в случае серьезных атак, обстрелов и нарушения тех договоренностей, которые были достигнуты, украинские военные будут очень мощно отвечать, и они об этом знают.

"Мы будем делать все, чтобы сохранить перемирие. Сегодня мы выполняем это стопроцентно — не на 99,9%, а на 100%. Я благодарен всем, кто это делает, и за это отвечает", — заверил глава государства.

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"Что касается той стороны, то все будет зависеть, я уверен, от Российской Федерации, сможет ли она так же все контролировать, и смогут ли они придерживаться тех договоренностей, которые у нас были. Мы увидим. Если та сторона действительно хочет прекращения войны, о чем они постоянно говорят, мы это с вами будем чувствовать", — подчеркнул он.

Ранее участники ТКГ договорились о прекращении огня на Донбассе с 27 июля. Со стороны боевиков также подтвердили, что достигнутые договоренности предусматривают полную и бессрочную "тишину".

Тем не менее, спустя несколько часов после начала действия режима прекращения огня, боевики его нарушили.

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