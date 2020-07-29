Зеленский хочет заменить Кучму на переговорах по Донбассу первым президентом Кравчуком

Новым руководителем делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе может стать первый президент Леонид Кравчук.

Об этом заявил действующий глава государства Владимир Зеленский в ходе общения со СМИ после посещения Национальной детской специализированной больницы "Охматдет", сообщает пресс-служба Офиса президента.

По словам Зеленского, от работы руководителя делегации Украины в Трехсторонней контактной группе зависит территориальная целостность и суверенитет нашего государства, поэтому выбор кандидата на эту должность проходит с особой ответственностью.

"Когда мы точно знаем, насколько это сложная работа, мы так же сложно выбираем человека, который может возглавить группу (делегацию Украины в Трехсторонней контактной группе). Нужно найти баланс. Человек, с которым разговаривает Россия. Человек, которого — самое главное — уважают в Украине. Человек, который может доминировать за столом переговоров. Человек, который может среагировать, не предать Украину в очень сложные моменты. На весах — наша территориальная целостность, наш суверенитет. А значит, не только наша современность, но и будущее Украины", — отметил глава государства.

При этом он подчеркнул, что делегацию Украины в ТКГ должен возглавить человек с опытом, который является центристом и которого уважает большинство населения нашего государства.

"Так что этот выбор — не просто очередная должность. Это один из самых сложных кадровых выборов", — признал президент.

Зеленский сообщил, что на должность руководителя украинской делегации в ТКГ есть несколько претендентов.

В частности, это вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников и первый президент Украины Леонид Кравчук.

Также ведутся переговоры с другими кандидатами на эту должность, информировал он.

"Это не просто руководитель. Будет руководитель и люди, которые вместе с руководителем (делегация Украины) Трехсторонней контактной группы, все должны быть командой. Поэтому в ближайшие дни появится официальное подтверждение того или иного человека", — пообещал Зеленский.

Кроме того, президент поблагодарил Леонида Кучму за тяжелую и ответственную работу на посту главы делегации Украины в ТКГ.

Напомним, 28 июля стало известно, что глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кучма больше не будет участвовать в переговорах в Минске.

После этого вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий и первый заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Резников заявил, что будет временно исполнять обязанности главы делегации.