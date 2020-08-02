Кравчук хочет привлечь США к урегулированию на Донбассе

Процесс урегулирования ситуации на Донбассе требует участия Соединенных Штатов Америки.

Восстановить мир на Донбассе будет сложно без участия Вашингтона, считает недавно возглавивший украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе первый президент Леонид Кравчук, о чем он заявил в эфире телеканала "Украина 24".

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По его словам, если в формате Украина-Россия-ОБСЕ и в дальнейшем будет патовая ситуация, то к нему необходимо будет привлечь США.

"Я думаю, что самая сильная, самая богатая страна мира может иметь наибольшее влияние", — пояснил Кравчук.

При этом он добавил, что говорит о присоединении США к переговорам в перспективе, ведь сейчас у них есть другие проблемы — подготовка к президентским выборам, пандемия коронавируса и другие.

"Но мы увидим, а вдруг начнутся шаги, и мир постепенно будет устанавливаться", — добавил первый президент.

Кроме того, Кравчук рассказал, что проведение кадровых изменений в украинской делегации Трехсторонней контактной группы было предложением руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака. Именно ему, по словам экс-президента, принадлежит идея с предложением кандидатуры первого премьера Витольда Фокина.

Как отметил Кравчук, Фокин родился и жил на Донбассе, поэтому знает, что нужно его жителям.

"Он там родился, там жил, знает ситуацию. Конечно, такой человек нужен, потому что человек должен знать ситуацию там, философию людей, чего они хотят. А мы не можем предлагать варианты Донбассу, не зная, чего они хотят, на какие мы бы могли компромиссы пойти, на какие нет", — пояснил глава украинской делегации в ТКГ.

Известно, что после назначения Кравчук заявил, что не исключает кадровые изменения в украинской делегации в ТКГ. 31 июля Кравчук рассказал, что к делегации может присоединиться первый премьер Украины Витольд Фокин.

Напомним, 30 июля президент Украины Владимир Зеленский назначил Кравчука главой украинской делегации в ТКГ. Кравчук сменил на посту другого бывшего президента — Леонида Кучму, который ушел из ТКГ по собственному желанию.