Политика 40 минут назад

Россия посоветовала Украине "свыкнуться" с аннексией Крыма

МИД РФ вернуло ноту протеста из-за парада в Севастополе

Аннексия Крыма. Фото: Getty Images Аннексия Крыма. Фото: Getty Images
Аннексия Крыма. Фото: Getty Images

Министерство иностранных дел России заявило, что вернуло Украине без рассмотрения ноту протеста о проведении "военно-морского парада" подразделений Черноморского флота РФ во временно оккупированном Севастополе.

Об этом со ссылкой на российский МИД сообщает РИА Новости.

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"Российская Федерация, являясь суверенным государством, вправе организовывать на своей территории парады, празднования и иные мероприятия по своему усмотрению, без согласования с иностранными государствами", — заявили в Москве.

Кроме того, ведомство посоветовало Украине "избавиться от иллюзий и привыкнуть к тому, что Крым и Севастополь — неотъемлемая часть России".

Напомним, 28 июля Министерство иностранных дел Украины передало России ноту протеста из-за так называемого военно-морского парада подразделений Черноморского флота РФ, который провели в Севастополе 26 июля.

В июне украинский МИД тоже направлял России ноту протеста из-за "военного парада" ко Дню Победы на оккупированном Донбассе и в Крыму.

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Как известно, 16 марта 2014 года на территории Автономной Республики Крым провели непризнанный мировым сообществом референдум о статусе полуострова.

Президент России Владимир Путин 18 марта 2014 года объявил о "включении Крыма в состав РФ" — таким образом, Россия аннексировала украинский полуостров.

В свою очередь Украина, Евросоюз и США не признали результаты голосования на так называемом "референдуме".

Напомним, 17 июля по приказу Путина Россия начала внезапную проверку войск Южного и Западного военных округов на границе с Украиной.

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