"Слуга народа" идет на выборы: пять ключевых цитат со съезда партии

Провластная партия "Слуга народа" в понедельник, 31 августа, провела VII внеочередной съезд. На нем политическая сила окончательно решила участвовать в местных выборах, назначенных на 25 октября этого года и представила почти всех кандидатов, которые будут бороться за места мэров городов областного значения. В рамках съезда, проходившего на крыше конгрессно-выставочного центра "Парковый", о своем видении рассказал лидер партии, народный депутат Александр Корниенко, несколько ключевых претендентов и, конечно же, президент Владимир Зеленский.

Корреспонденты Delo.ua собрали пять ключевых заявлений, которые характеризуют отношение руководства политсилы к близящимся выборам и его избирательную философию.

Первым выступил Александр Корниенко, очертив своей речью главный предвыборный тезис "Слуги народа" — "Украина — это ты". Сказал он несколько слов и о собранной команде потенциальных городских голов областных центров.

"Это та команда, с которой мы идем на местные выборы. Это те смелые, я бы даже сказал в некоторых случаях, отчаянные люди, который пойдут давать настоящий политический бой существующей системе. Тем самым кланам, тем самым укоренившимся уже мэрам и их не всегда хорошему окружению. И это точно та команда. Впервые в истории Украины партия власти не выдвигает ни одного действующего мэра в областном центре. Это тоже очень серьезный шаг".

Каждый из кандидатов коротко рассказывал о своем видении кампании, обязательно акцентируя внимания на том, как их сплотила фигура гаранта. Одни говорили о проекте "Большая стройка", другие — о том, как "Слуга народа" дает возможность молодежи проявить себя в политике. Главный врач Днепропетровской областной клинической больницы имени Мечникова Сергей Рыженко, который будет бороться за пост мэра Днепра, не остался в стороне, пожурив... власть. Местную, конечно же.

"Я сегодня здесь, потому что имею совесть. Потому что верю в Богу и верю в нашу победу. Я очень люблю Днепр. Всю жизнь стараюсь что-то сделать для людей и не согласен сегодня с хамством, не согласен с безвластием и беззаконием. Сегодня я иду на пост кандидата в мэры для того, чтобы лицо власти Днепра стало более человечным. Что бы мы смогли сделать нормальные дороги, хорошее метро, которому много лет, хороший транспорт, которого не хватает в Днепре. А также больницы, которые забирает сегодня власть и строит там ярмарки, базары и площадки для строительства. Цель одна — сделать жизнь людей в Днепре лучше. Миллионы, которые сегодня тратятся на самовосхваление власти потратить на нужды простых людей. Пане президент, ми все зробим і перемога буде за нами".

Центральной фигурой всего действия, если не считать Зеленского, стал конечно же комик и пародист Олег Филимонов. Он будет бороться за кресло в родной Одессе. Еще до съезда артист рассказал, как президент предложил ему вступить в борьбу и что он об этом думает. А вот свою речь он начал несколько провокативно.

"Я подготовил доклад с цифрами — обстоятельно кто украл, где украл и сколько. Но мне сказали, что сегодня вряд ли у меня будет возможность рассказать об этом. Поэтому я расскажу об этом потом. А сегодня просто выскажу несколько мыслей, которые пришли мне в голову после того, как мне продолжили баллотироваться на эту высокую должность... Я абсолютно одесский человек, которого создала Одесса, подумал — надо воспользоваться историческим шансом. У нас есть удивительный исторический шанс построить идеальную вертикаль власти: мэр города, губернатор, большинство в парламенте и президент. При чем все эти люди единомышленники. Впервые такое может произойти. В этом месте должны быть аплодисменты. У меня в сценарии так... Одесса последние десятки лет постоянно что-то теряет. Уходит дух, аутентичный дух Одессы. Исчезает, можно сказать, институт одесского двора".

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Народный депутат из фракции "Слуги народа" Ирина Верещук, которая 25 октября составит конкуренцию действующему мэру Киева Владимиру Кличко, решила не ограничиваться речью и представила целый предвыборный ролик. В нем она обрушилась на действующее руководство столицы, а потом, уже с трибуны, за минуту повторило слово "изменения" преступное количество раз.

"До выборов осталось 55 дней. Это немного. Но достаточно для тех, кто знает, что делать. Я сегодня смотрю в глаза моим коллегам и вижу в них силу. Силу на изменения. Это и есть наша работа — изменения, которых ждут люди. Они выбрали нас год назад именно для изменений. И сегодня они тоже ждут от нас изменений. Мы, кандидаты в городские головы городов областного значения, в том числе и Киева, имеем неоспоримое преимущество. Это поддержка нашего лидера... Сегодня городской голова Киева чувствует себя достаточно уверено. Он и его "дорогие друзья" думают, что за деньги они сделают все. Они спасутся. Но они забыли, а может и никогда не знали, что не деньги голосуют. А люди.

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Последним выступил президент. Попросив не вставать при упоминании его фамилии он вспомнил события, который происходили год назад — именно 31 августа 2019-го состоялось первое пленарное заседание новой Верховной Рады, с первым в истории монобольшинством.

"Год назад, в первый день работы под куполом, я сказал, что эта Верховная Рада точно войдет в историю. Правда, есть два варианта: как парламент, который сделал все, что не сделали политики за все 28 лет или как парламент, который просуществовал меньше всех. Можно ли сказать, что вы уже прошли первый путь? Пока нет. Но ключевое, мне кажется, слово — пока. Можно сказать, что вы двигаетесь к другому сценарию? Пока тоже нет. Но ключевое — пока. На самом деле и то, и другое — абсолютно нормально и сейчас ситуация, которая позволяет быть в тонусе... Это был яркий год. Насыщенный год. Но очень непростой. Но мы выстояли. Вы выстояли. Вспомните, сколько было грязи и вранья в ваш адрес. Вас называли и зелеными кнопочками, и бешеным принтером. Я горжусь этим".

После гарант вспоминал принятия парламентом решения — например, отмену депутатской неприкосновенности и принятие закона об импичменте. Прошелся он и по тем народным депутатам, мнение которых пошло в разрез с политикой партии. Их президент окрестил "бактериями и микробами", порадовавшись, что таких очень мало. Свою речь он закончил планами парламента: налоговой и судебной реформой, амнистией капиталов. Назвав грядущие выборы "важными и определяющими" Владимир Зеленский скрылся под аплодисменты, несмотря на шквал вопросов от журналистов.

Илья Требор, специально для Delo.ua