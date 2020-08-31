Политика 60 минут назад

Корниенко уверен в высоких шансах Ирины Верещук на выборах мэра Киева

"Слуга народа" на партийном съезде официально назвала Ирину Верещук кандидатом в мэры Киева

Ирина Верещук на съезде "Слуги народа". Фото: Facebook "Слуги народа" Ирина Верещук на съезде "Слуги народа". Фото: Facebook "Слуги народа"
Ирина Верещук на съезде "Слуги народа". Фото: Facebook "Слуги народа"

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что народный депутат Ирина Верещук, которая ранее победила в партийных праймериз, имеет все шансы побороться за пост мэра Киева.

Об этом он заявил после съезда партии в ответ на вопрос корреспондента Delo.ua о том, есть ли у политсилы план "Б", если Верещук проиграет выборы.

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"Мы не обсуждаем план "Б", пока мы не выиграли план "А". Я уверен, что госпожа Верещук имеет все шансы побороться за место киевского городского головы", — заявил он.

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Напомним, что 31 августа партия "Слуга народа" на съезде официально объявила об участии в местных выборах 25 августа и представила кандидатов на посты мэров в городах областного значения. Одним из таких кандидатов стала народный депутат от "Слуги" Ирина Верещук. Ранее она победила на партийным праймериз и стала кандидатом на пост мэра Киева.

Отметим, что фаворитом избирательной кампании-2020 в Киеве является действующий мэр города Виталий Кличко. По оценкам политических экспертов, его главное преимущество — отсутствие сильного конкурента. При этом, даже при высоком рейтинге среди избирателей, выиграть выборы за один тур ему вряд ли удастся.

Delo.ua разбиралось в том, чем обязан действующий мэр Киева своему высокому рейтингу и почему оппонентам Кличко будет сложно столкнуть его с позиции лидера.

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ПО МАТЕРИАЛАМ: "Дело"

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