Политика 1 час назад

Зеленский сравнил некоторых нардепов от "Слуги народа" с микробами и бактериями

Президент Владимир Зеленский резко высказался о некоторых народных депутатах, подчеркнув, что они "забыли, как они сюда попали и для чего"

Президент Владимир Зеленский. Фото: Facebook Владимира Зеленского Президент Владимир Зеленский. Фото: Facebook Владимира Зеленского
Президент Владимир Зеленский. Фото: Facebook Владимира Зеленского

Президент Владимир Зеленский резко выразился о некоторых народных депутатах от "Слуги народа". Глава государства сравнил их с бактериями и микробами и отметил, что "даже их имена никогда не вспомнит история".

Такое заявление он сделал во время партийного съезда "Слуги народа", на котором политсила презентовала кандидатов на посты мэров городов областного значения, передает корреспондент Delo.ua.

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"Действительно, да, действительно, есть ошибки. Они есть, бывают эти ошибки. Но их признают и исправляют. Ничего страшного здесь нет. Да, некоторые люди, к сожалению, забыли, как они сюда (в парламент — Delo.ua) попали и для чего. Это тоже есть. Они микробы, они бактерии. В вашем здоровом организме. Но, к счастью, их очень мало. И они слабые. И я уверен, мы не заметим их на пути к успеху. И даже их имена никогда не вспомнит история", — сказал он.

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Напомним, что за время работы Верховной Рады 9-го созыва депутаты от "Слуги народа" неоднократно попадали в скандалы. А двое из них — Анна Скороход и Антон Поляков — заявили, что нардепы из фракции "Слуги народа" получали зарплату в конвертах. Скороход даже назвала суммы "вознаграждений": $5 тысяч — рядовым нардепам, $10 тысяч — тем, у кого есть руководящие должности в комитетах, и $15 тысяч заместителям руководителя фракции. Перед этим оба депутата были исключены из "Слуги народа".

Также фракцию покинул нардеп Роман Иванисов, у которого оказалась судимость за изнасилование несовершеннолетней девушки. 21 марта 1996 года Иванисов был приговорен к 3 годам 6 месяцам лишения свободы, из которых отбыл 2 года 6 месяцев исправительных колоний общего режима. В распоряжении Delo.ua оказалась фотокопия карточки из СИЗО, согласно которой Иванисов Роман Валерьевич был арестован 25 октября 1995 года за совершение изнасилования. Изначально нардеп эту информацию отрицал.

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ПО МАТЕРИАЛАМ: "Дело"

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