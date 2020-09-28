Партию "Демократична сокира" не зарегистрировали на выборы в Киевсовет: "Мы идем в суд"

Киевская городская территориальная избирательная комиссия (ТИК) в ночь с 26 на 27 сентября приняла решение отказать в регистрации списка кандидатов в депутаты от партии "Демократична сокира" — решение было принято с четвертого раза, и, как заявляют в партии, незаконно.

Об этом говорится в заявлении партии, опубликованном на официальной странице в Facebook.

"По нашей регистрации или отказу в регистрации ТИК голосовала четыре раза. Трижды не было достаточно голосов ни на то, чтобы зарегистрировать список, ни на то, чтобы не зарегистрировать. Четвертый — они внезапно появились ... на отказ в регистрации", — рассказали в партии.

Согласно закону, отмечают в партии, в воскресенье в 11:00 партия должна были получить постановление Киевской ТИК, в которой было бы объяснение причины отказа, и с которым партия могла бы пойти в суд для обжалования данного решения. Однако, по состоянию на вечер воскресенья документ представители партии получить так и не смогли по причине того, что глава Киевской ТИК не появилась на работе.

"Это хуже чем цирк. Это украинская политика. Официальный повод для отказа нам доподлинно неизвестен, но из неофициальных источников мы знаем, что поводом для нашего снятия было избрано то, что залог за выборы по Киеву уплачен со счета всеукраинской, а не местной организации", — говорится в заявлении партии "Демократична сокира".

"О том, что с юридической точки зрения отказ был незаконным, достаточно ярко свидетельствует тот факт, что все наши ячейки из других городов подавались на выборы с точно такой же системой внесения залога, и те из них, кто уже получил ответ, были без проблем зарегистрированы и не услышали в свой адрес ни одного замечания от одной или другой ТИК... Мы считаем решение Киевской городской территориальной избирательной комиссии незаконным. Более того, мы знаем, что оно было незаконным. Еще более того, то, что нас в законный срок не уведомили о причине отказа — незаконно. Законом здесь и не пахнет", — заявили в партии, где добавили, что обратились в полицию для фиксации факта нарушения.

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В партии добавили, что будут обращаться в суд с требованием признать решение избирательной комиссии незаконным.

Как известно, территориальные избирательные комиссии с 15 сентября начали прием документов от кандидатов, которые хотят принять участие в местных выборах.

Напомним, ранее Киевская городская ТИК зарегистрировала список кандидатов в депутаты Киевсовета от партии "Европейская солидарность" во главе с Мариной Порошенко, а также список партии "Слуга народа", который возглавила супруга действующего министра иностранных дел Евгения Кулеба.