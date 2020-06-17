"Потанцуем!": "ДемСокира" вышла на Банкову "проучить" сторонников Шария (ФОТО, ВИДЕО)

В центре Киева утром в среду, 17 июня, проходит акция партии "Демократична сокира" против сторонников партии Анатолия Шария.

Об этом сообщает корреспондент Delo.ua.

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Указано, что в 9:30 у колонны Независимости на Майдане собралось около сотни противников партии Шария, среди них есть люди в военной форме.

В 10:00 участники акции протеста отправились под стены Офиса президента Украины, где поклонники партии Шария собираются провести митинг.

Лидер политической партии Анатолий Шарий призвал сторонников его партии собраться на акцию протеста под стенами Офиса президента с целью добиться реакции высшего руководства страны на многочисленные избиения журналистов и произвол полиции по отношению к мирным гражданам.

В свою очередь противники Шария настроены решительно и призывают людей "брать с собой плохое настроение".

"На улицы Киева выползают те, кого там не было уже довольно долго. Выползают те, кого там быть не должно. Пророссийские черти. "Партия Шария". Нам плевать, чего они хотят. Нам плевать, что они требуют. Мы знаем одно — сепарам не место в Киеве. Киев — это Украина", — говорится в анонсе акции протеста "ДемСокири".

Известно, что 14 июня одиозный блогер Анатолий Шарий, который уже несколько лет не живет в Украине, обнародовал в своем Телеграм-канале снимок терминала самообслуживания в украинском McDonald"s. В таком формате заказа компания предлагает своим клиентам в Украине выбрать один из двух языков для использования сервиса: украинский или английский.

Шария этот выбор возмутил, поскольку нет возможности выбрать русский язык.

"Это решение в очередной раз подчеркивает отношение к половине населения Украины, разговаривающей по-русски", — делает вывод блогер, которого "многие отечественные эксперты называют пророссийским".

После этого часть пользователей украинских соцсетей поддержала недовольство отсутствием русского языка, в то время как многие другие запустили волну благодарности в адрес McDonald"s за принципиальную языковую позицию — флешмоб #дякуюзамову.