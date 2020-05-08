Супрун, Соколова и Притула: названы влиятельные лидеры мнений для молодежи в соцсетях

Совет по международным исследованиям и обменам (IREX) вместе с аналитиками системы мониторинга социальных медиа SemanticForce исследовали, кто и как из публичных людей сильнее всего влияет на украинскую молодежь (14-35 лет) в социальных сетях.

Результаты соответствующего исследования опубликовала пресс-служба IREX.

В частности, аналитики проанализировали аккаунты публичных людей в Facebook, Instagram, YouTube и VKontakte. В то же время, их влияние на молодежь определяли исключительно по Facebook, поскольку там происходит наибольшая активность.

По основным темам, таким как вопросы национальной идентичности, социальные и экономические возможности и общественная активность, исследовали профили с наибольшим количеством подписчиков. Из всех проанализированных данных составляли рейтинг "влиятельности".

Таким образом, аналитики определили, что наиболее влиятельными на молодежь в социальных сетях являются бывший министр здравоохранения Украины Ульяна Супрун, журналистка и телеведущая Янина Соколова и шоумен и телеведущий Сергей Притула.

Если к Супрун прислушиваются в целом по всей Украине, то Соколова имеет наибольшее влияние в центральных регионах, а Притула — в центральных и западных.

Также в ТОП-10 "влиятельных" вошли аккаунты бывшего парламентария Борислава Березы, ветерана и блогера Валерия Ананьева, бывшего политзаключенного и режиссера Олега Сенцова, писательницы Оксаны Забужко, журналиста и телеведущего Сергея Иванова, певца и народного депутата Святослава Вакарчука и блогера Анатолия Шария.

По данным аналитиков, организации в Украине имеют значительно меньшее влияние на молодежь в социальных сетях, чем отдельные лица. Среди самых влиятельных: портал Освіта.ua (по всей Украине), проект открытых онлайн-курсов Prometheus и скаутская организация "Пласт" (в центральных и западных регионах).

Напомним, за последний месяц (март 2020 года) количество тех, кто положительно относится к президенту Украины Владимиру Зеленскому, уменьшилось на 2%.

Также сообщалось, что экономическая турбулентность беспокоит людей в Украине больше, чем коронавирус.