Экономические проблемы беспокоят украинцев сильнее, чем коронавирус — исследование

Экономическая турбулентность беспокоит людей больше, чем коронавирус. Об этом свидетельствуют результаты опроса "Барометр счастья в Украине", который уже третий год подряд проводит Европейская Бизнес Ассоциация.

Так, в этом году интегральный показатель барометра составил 2,64 балла из 5-ти возможных и продолжает находиться в отрицательной плоскости. Индекс демонстрирует незначительную положительную динамику по сравнению с прошлым годом, когда этот показатель составлял 2,61 баллов.

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Наивысшие оценки от опрошенных получили такие сферы жизни:

3,36 баллов — текущая работа

3,28 баллов — социальную жизнь

2,92 баллов — общий опыт жизни в Украине

2,61 баллов — уровень доходов

Почти половина участников опроса "Барометр счастья в Украине" довольны своей текущей работой — 46%. При этом 55% респондентов соглашаются, что их уровень доходов достаточен, зато 45% считают свой уровень доходов недостаточным для нормальной жизни. В то же время большинство опрошенных отмечает, что считают свой уровень доходов достаточным для одного человека, однако при условии содержания детей или пожилых людей, или же для осуществления крупных покупок, как машина или квартира, он будет категорически недостаточным.

Подавляющее большинство, а именно 80% удовлетворительно или положительно оценивают свою социальную жизнь, хотя и жалуются, что возможности досуга в регионах гораздо скромнее по сравнению с крупными городами, а также на нехватку времени для ведения полноценной жизни после работы и фактическое отсутствие work-life balance.

45% опрошенных оценили свой общий опыт жизни в Украине удовлетворительно, 24% — положительно, тогда как 31% не удовлетворены качеством жизни в Украине. Больше всего людей беспокоит чувство незащищенности и неуверенности в будущем, медлительность изменений, слабость государственных институтов.

Более низкие оценки получили следующие сферы:

2,53 баллов — система образования

2,38 баллов — здравоохранение

2,30 баллов — соблюдение прав

2,18 баллов — экология

2,17 баллов — уровень безопасности

Оценка системы образования несколько ухудшилась в этом году и переместилась из высших в низшие оценки. Так, 50% сообщили о неудовлетворительном отношении к системе образования в Украине. Еще 36% оценивают ее удовлетворительно, и только 14% — положительно. Среди основных нареканий — устаревшие методики преподавания, слабая техническая база, несоответствие реалиям и потребностям бизнеса.

Большинство опрошенных, а именно 58%, не удовлетворены состоянием системы здравоохранения, при этом 42% оценивают уровень медицины удовлетворительно или положительно. В то же время респонденты, которые дали положительную оценку, в основном оценивали свой опыт пользования сервисами частных медицинских учреждений.

Экологические проблемы также вызывают значительное беспокойство у украинцев. Только 28% оценивают экологическую ситуацию в Украине удовлетворительно, тогда как 67% респондентов считают ее негативной. Участники опроса указывают на отсутствие государственной стратегии в этом направлении, нерациональное пользование природными ресурсами, отсутствие экологического контроля, проблему с мусором.

Традиционно худшую оценку получил уровень безопасности в стране. Так, 67% респондентов не удовлетворены состоянием безопасности и чувствуют себя неуверенно относительно собственного будущего. В основном людей беспокоит политическая и экономическая неопределенность, война на Востоке Украины, неэффективность правоохранительных органов. Еще 61% негативно оценивают правовое поле и регулирование в стране, в частности, что касается отсутствия дискриминации и уровня демократических свобод и уровня административных услуг. Особенно много нареканий относительно админуслуг — пользователи ожидают осовременивания, диджитализацию и повышения качества государственных сервисов.

"Третий год подряд результат собственного исследования счастья украинцев, который проводит ассоциация, оказывается в отрицательной плоскости. Недовольными остаются базовые потребности людей чувствовать себя безопасно и экономически защищенными, чувствовать уверенность в будущем. Часть потребностей, таких как доступ к качественному медицинскому обслуживанию, возможность обучения и саморазвития, обогащения досуга, для своих сотрудников покрывает ответственный социально-ориентированный бизнес. Однако это незначительная часть населения, и большинство факторов, которые влияют на общее качество жизни, можно решить только на государственном уровне. Бизнес готов выполнять свою часть обязательств перед гражданами, даже в таких непростых условиях как сейчас, тогда как государству следует как можно быстрее прибегать к комплексным структурным изменениям и реформам — не на словах, а на деле", — прокомментировала результаты исследования Анна Деревянко, исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации.

Отвечая на дополнительный вопрос, какое явление вызывает у вас наибольший стресс, украинцы поставили на первое место экономическую ситуацию, на второе — политическую неопределенность, на третье — войну на Востоке страны. Таким образом выходит, что людей беспокоит не сколько сама ситуация с коронавирусом, как ее экономические последствия, резюмировали в ЕБА.

СПРАВКА

Барометр счастья Украины — ежегодный опрос, который проводится Европейской Бизнес Ассоциацией с 2018 года. В 2020 году 703 респондента из интернет-аудитории оценили собственный уровень жизни в Украине. Онлайн опрос направлялся компаниям-членам Европейской Бизнес Ассоциации, кроме того, предлагалось заполнить анкету пользователям социальной сети Facebook. 82% опрошенных — это жители Киева. 63% респондентов — люди в возрасте от 26-40 лет. Большинство опрошенных являются офисными работниками — 55%.