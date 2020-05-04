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1 час назад

За Зеленского готовы голосовать 42,6% украинцев — КМИС

В Раду, кроме "Слуги Народа" прошли бы "Оппозиционный блок — За жизнь", "Европейская Солидарность" и "Батькивщина"

За Зеленского готовы голосовать 42,6% украинцев — КМИС За Зеленского готовы голосовать 42,6% украинцев — КМИС

Действующий президент Украины Владимир Зеленский набрал бы на выборах (если бы они проходили в апреле 2020 года) почти 50% голосов, а его партия "Слуга Народа" — 32,6%. 

Такие результаты содержатся в очередном опросе общественного мнения, который провел Киевский международный институт социологии. 

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Согласно данным опроса, если бы выборы президента Украины проходили в конце апреля, то украинцы бы так отдали свои голоса:

✅ 27,7% — за Владимира Зеленского

✅ 9,7% — за Петра Порошенко

✅ 8% — за Юрия Бойко

✅ 6,3% — за Юлию Тимошенко

✅ 4,1% — за Игоря Смешко

✅ 2,8% — за Анатолия Гриценко

✅ 2,3% — за Олега Ляшко

✅ 1,2% — за Святослава Вакарчука

✅ 0,5% — за Александра Вилкула.

За всех остальных кандидатов подали бы всего 2,4% голосов. Еще 3,6% избирателей вычеркнули бы все партии, испортили бы бюллетень, 20,1% — не определились за кого голосовать, 2,7% — отказались отвечать на вопрос,
8,5% опрошенных сказали, что не будут голосовать на выборах.

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Аналитики КМИС отмечают — "если рассчитать проценты по отношению к тем, кто уже определился (собственно, именно эти показатели ближайшие к возможным результатам выборов, если бы они проводились в конце апреля), то получим следующие результаты":

✅ 42,6% — за Владимира Зеленского

✅ 14,9% — за Петра Порошенко

✅ 12,2% — за Юрия Бойко

✅ 9,7% — за Юлию Тимошенко

✅ 6,4% — за Игоря Смешко

✅ 4,3% — за Анатолия Гриценко

✅ 3,5% — за Олега Ляшко

✅ 1,8% — за Святослава Вакарчука

✅ 0,8% — за Александра Вилкула

✅ За других кандидатов — 3,7%. 

В исследовании отмечается — если бы выборы в Верховную Раду состоялись в конце апреля 2020 года, то 32,6% избирателей, которые определились с политической партией, поддержали бы "Слугу народа".

Далее электоральные предпочтения распределились бы таким образом:

✅ 15,8% — за партию "Оппозиционная платформа — За жизнь";

✅ 15,2% — за партию "Европейская солидарность";

✅ 12% — за партию "Всеукраинское объединение "Батькивщина";

✅ 3,6% — за "Партию Шария";

✅ 3,5% — за партию "Голос";

✅ 3,4% — за партию "Сила и Честь";

✅ 2,7% — за "Радикальную партия Олега Ляшко";

✅ 2,5% — за партию "Гражданская позиция";

✅ 2% — за партию "Свобода";

✅ 1,7% — за партию "Оппозиционный блок";

✅ за другие партии — 5%.

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И опять-таки — если рассчитать проценты по отношению к тем, кто уже определился (собственно, именно эти показатели ближайшие к возможным результатам выборов, если бы они проводились в конце апреля), то результаты были бы такими: 

✅ 32,6%  — за партию "Слуга народу",

✅ 15,8% — за партию "Оппозиционная платформа — За жизнь";

✅ 15,2% — за партию "Европейская Солидарность";

✅ 12% — за партию "Всеукраинское объединение "Батькивщина";

✅  3,6% — за "Партию Шария",

✅  3,5% — за партию "Голос",

✅  3,4% — за партію "Сила и Честь",

✅  2,7% — за Радикальную партію Олега Ляшка,

✅  2,5% — за партию "Гражданская позиция",

✅  2% — за партию "Свобода",

✅  1,7% — за партию "Оппозиционный блок",

✅ за другие партии в целом — 5%.

Опрос КМИС проводился методом СATI (телефонные интервью) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров среди 4024 украинцев. В выборку не включали территории, которые временно не контролируются властью Украины — Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

Погрешность выборки не превышает: 1,7% для показателей близких к 50%, 1,5% — для показателей близких к 25%, 1% — для показателей близких к 10%, 0,8% — для показателей близких к 5%, 0,4% — для показателей близких к 1%.

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