За Зеленского готовы голосовать 42,6% украинцев — КМИС

Действующий президент Украины Владимир Зеленский набрал бы на выборах (если бы они проходили в апреле 2020 года) почти 50% голосов, а его партия "Слуга Народа" — 32,6%.

Такие результаты содержатся в очередном опросе общественного мнения, который провел Киевский международный институт социологии.

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Согласно данным опроса, если бы выборы президента Украины проходили в конце апреля, то украинцы бы так отдали свои голоса:

✅ 27,7% — за Владимира Зеленского

✅ 9,7% — за Петра Порошенко

✅ 8% — за Юрия Бойко

✅ 6,3% — за Юлию Тимошенко

✅ 4,1% — за Игоря Смешко

✅ 2,8% — за Анатолия Гриценко

✅ 2,3% — за Олега Ляшко

✅ 1,2% — за Святослава Вакарчука

✅ 0,5% — за Александра Вилкула.

За всех остальных кандидатов подали бы всего 2,4% голосов. Еще 3,6% избирателей вычеркнули бы все партии, испортили бы бюллетень, 20,1% — не определились за кого голосовать, 2,7% — отказались отвечать на вопрос,

8,5% опрошенных сказали, что не будут голосовать на выборах.

Аналитики КМИС отмечают — "если рассчитать проценты по отношению к тем, кто уже определился (собственно, именно эти показатели ближайшие к возможным результатам выборов, если бы они проводились в конце апреля), то получим следующие результаты":

✅ 42,6% — за Владимира Зеленского

✅ 14,9% — за Петра Порошенко

✅ 12,2% — за Юрия Бойко

✅ 9,7% — за Юлию Тимошенко

✅ 6,4% — за Игоря Смешко

✅ 4,3% — за Анатолия Гриценко

✅ 3,5% — за Олега Ляшко

✅ 1,8% — за Святослава Вакарчука

✅ 0,8% — за Александра Вилкула

✅ За других кандидатов — 3,7%.

В исследовании отмечается — если бы выборы в Верховную Раду состоялись в конце апреля 2020 года, то 32,6% избирателей, которые определились с политической партией, поддержали бы "Слугу народа".