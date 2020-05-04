За Зеленского готовы голосовать 42,6% украинцев — КМИС

Действующий президент Украины Владимир Зеленский набрал бы на выборах (если бы они проходили в апреле 2020 года) почти 50% голосов, а его партия "Слуга Народа" — 32,6%.
Такие результаты содержатся в очередном опросе общественного мнения, который провел Киевский международный институт социологии.
Согласно данным опроса, если бы выборы президента Украины проходили в конце апреля, то украинцы бы так отдали свои голоса:
✅ 27,7% — за Владимира Зеленского
✅ 9,7% — за Петра Порошенко
✅ 8% — за Юрия Бойко
✅ 6,3% — за Юлию Тимошенко
✅ 4,1% — за Игоря Смешко
✅ 2,8% — за Анатолия Гриценко
✅ 2,3% — за Олега Ляшко
✅ 1,2% — за Святослава Вакарчука
✅ 0,5% — за Александра Вилкула.
За всех остальных кандидатов подали бы всего 2,4% голосов. Еще 3,6% избирателей вычеркнули бы все партии, испортили бы бюллетень, 20,1% — не определились за кого голосовать, 2,7% — отказались отвечать на вопрос,
8,5% опрошенных сказали, что не будут голосовать на выборах.
Аналитики КМИС отмечают — "если рассчитать проценты по отношению к тем, кто уже определился (собственно, именно эти показатели ближайшие к возможным результатам выборов, если бы они проводились в конце апреля), то получим следующие результаты":
✅ 42,6% — за Владимира Зеленского
✅ 14,9% — за Петра Порошенко
✅ 12,2% — за Юрия Бойко
✅ 9,7% — за Юлию Тимошенко
✅ 6,4% — за Игоря Смешко
✅ 4,3% — за Анатолия Гриценко
✅ 3,5% — за Олега Ляшко
✅ 1,8% — за Святослава Вакарчука
✅ 0,8% — за Александра Вилкула
✅ За других кандидатов — 3,7%.
Далее электоральные предпочтения распределились бы таким образом:
✅ 15,8% — за партию "Оппозиционная платформа — За жизнь";
✅ 15,2% — за партию "Европейская солидарность";
✅ 12% — за партию "Всеукраинское объединение "Батькивщина";
✅ 3,6% — за "Партию Шария";
✅ 3,5% — за партию "Голос";
✅ 3,4% — за партию "Сила и Честь";
✅ 2,7% — за "Радикальную партия Олега Ляшко";
✅ 2,5% — за партию "Гражданская позиция";
✅ 2% — за партию "Свобода";
✅ 1,7% — за партию "Оппозиционный блок";
✅ за другие партии — 5%.
И опять-таки — если рассчитать проценты по отношению к тем, кто уже определился (собственно, именно эти показатели ближайшие к возможным результатам выборов, если бы они проводились в конце апреля), то результаты были бы такими:
✅ 32,6% — за партию "Слуга народу",
✅ 15,8% — за партию "Оппозиционная платформа — За жизнь";
✅ 15,2% — за партию "Европейская Солидарность";
✅ 12% — за партию "Всеукраинское объединение "Батькивщина";
✅ 3,6% — за "Партию Шария",
✅ 3,5% — за партию "Голос",
✅ 3,4% — за партію "Сила и Честь",
✅ 2,7% — за Радикальную партію Олега Ляшка,
✅ 2,5% — за партию "Гражданская позиция",
✅ 2% — за партию "Свобода",
✅ 1,7% — за партию "Оппозиционный блок",
✅ за другие партии в целом — 5%.
Опрос КМИС проводился методом СATI (телефонные интервью) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров среди 4024 украинцев. В выборку не включали территории, которые временно не контролируются властью Украины — Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей.
Погрешность выборки не превышает: 1,7% для показателей близких к 50%, 1,5% — для показателей близких к 25%, 1% — для показателей близких к 10%, 0,8% — для показателей близких к 5%, 0,4% — для показателей близких к 1%.