Друзья Зеленского тормозят борьбу с коррупцией в Украине — британский аналитик

Президент Украины Владимир Зеленский не может побороть коррупцию, несмотря на свои предвыборные обещания, и основным тормозом для него становятся его же друзья. Примером этому является скандал с возвращением активов строительной компании — должника коммерческому банку.

Такое мнение в колонке для Atlantic Council высказал советник по Европе в министерстве иностранных дел Великобритании в 1990-х, политический аналитик Дэвид Кларк.

По словам эксперта, бытует мнение, что сам Зеленский не подвержен коррупции, однако его друзья по телевидению и соратники этим, очевидно, похвастаться не могут. Примером этому аналитик называет ситуацию с олигархом Игорем Коломойским, телеканалы которого содействовали Зеленскому на выборах. Ранее Коломойский покидал Украину из-за расследований против него, но вернулся, и даже, как об этом говорили отдельные эксперты, способствовал роспуску правительства премьер-министра Гончарука. Также Коломойский активно пытался вернуть национализированный из-за мошенничества ПриватБанк. В Верховной Раде находится на рассмотрении законопроект, который призван не допустить этого, а Верховный суд тем временем сообщает, что в его работу по этому делу совершают вмешательство неустановленные лица.

Похожая ситуация также была с громким делом "Т.М.М." — экспертов из банковского сектора шокировало решение суда по этой строительной компании, которую связывают с коллегами президента по работе на телевидении. Так, Верховный суд, вопреки прецедентам в похожих делах и неожиданно для всех принял решение отменить постановления судов низших инстанций о проведении аукционов на имущество компании в счет погашения долга перед коммерческим банком "Укрсоцбанк". Таким образом кредит фактически должны будут погасить за счет нынешних собственников активов компании и банка-кредитора.

О связи "Т.М.М." с Зеленским писало РБК-Украина, якобы финансовый директор компании — Лариса Чивурина является женой Андрея Чивурина — редактора шоу "Лига смеха" студии "95 Квартал". Украинские банки "Укрсоцбанк", ПУМБ и Ощадбанк обвиняли "Т.М.М." в невыплате кредитов на 1 млрд гривен и обратились в суд за взысканием ее имущества, после чего были проведены аукционы, с которых удалось выручить 400 млн гривен. Однако новый глава СБУ Иван Баканов, который также работал в "95 квартале", распорядился возобновить дело "Т.М.М.", что в итоге и привело к скандальному решению Верховного суда.

"Это создает "головную боль" для финсектора из-за неопределенности — являются ли договоры залогового займа юридически осуществимыми в отношении должников, связанных с политической элитой. Это может сдержать банки в предоставлении кредитов, что не соответствует потребности Украины в стимулировании развития предпринимательства и частного сектора… Есть еще много времени, чтобы изменить курс, но только если Зеленский готов порвать с друзьями, которые, кажется, сдерживают его", — высказал мнение британский аналитик.

На сайте Atlantic Council на 4 мая анонсирован онлайн-брифинг главы Офиса президента Украины Андрея Ермака. Он обсудит ряд важных для страны вопросов — от кризиса, вызванного пандемией коронавируса, до инициатив по обеспечению мира на Донбассе.