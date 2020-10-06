В Украине за сутки зафиксировано 4 348 новых случаев COVID-19

По состоянию на 09:00 6 октября в Украине зарегистрировано 234 584 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 4 520 летальных, а 103 401 пациент выздоровел.
Об этом со ссылкой на Центр общественного здоровья (ЦОЗ) сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
По данным Минздрава, за сутки в Украине зафиксировано 4 348 новых случаев, сутки выписаны 2149 пациентов. За этот период проведено 2 423 031 тестирований методом полимеразной цепной реакции (ПЦР).
На сегодняшний день коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область — 6 930 случаев;
Волынская область — 8 880 случаев;
Днепропетровская область — 7 372 случая;
Донецкая область — 4 561 случай;
Житомирская область — 7 070 случаев;
Закарпатская область — 10 317 случаев;
Запорожская область — 4 746 случаев;
Ивано-Франковская область — 14 451 случай;
Кировоградская область — 1 194 случая;
город Киев — 25 091 случай;
Киевская область — 10 099 случаев;
Львовская область — 21 494 случая;
Луганская область — 1 333 случая;
Николаевская область — 3 894 случая;
Одесская область — 15 021 случай;
Полтавская область — 3 270 случаев;
Ровенская область — 13 374 случаи;
Сумская область — 5 676 случаев;
Тернополская область — 14 610 случаев;
Харковская область — 21 451 случай;
Херсонская область — 1 544 случая;
Хмельницкая область — 7 263 случая;
Черновицкая область — 15 444 случая;
Черкасская область — 4 687 случаев;
Черниговская область — 4 812 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
По состоянию на утро 6 октября в ЦОЗ поступило 4 665 сообщений о подозрении на коронавирус. Всего с начала 2020 года зарегистрирован 301 761 сообщение о подозрении на COVID-19.
Напомним, по состоянию на 9:00 субботы, 3 октября, в Украине было 222 322 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 4 353 летальных, 98 737 пациентов выздоровели.