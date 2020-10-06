В Украине за сутки зафиксировано 4 348 новых случаев COVID-19

По состоянию на 09:00 6 октября в Украине зарегистрировано 234 584 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 4 520 летальных, а 103 401 пациент выздоровел.

Об этом со ссылкой на Центр общественного здоровья (ЦОЗ) сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

По данным Минздрава, за сутки в Украине зафиксировано 4 348 новых случаев, сутки выписаны 2149 пациентов. За этот период проведено 2 423 031 тестирований методом полимеразной цепной реакции (ПЦР).

На сегодняшний день коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область — 6 930 случаев;

Волынская область — 8 880 случаев;

Днепропетровская область — 7 372 случая;

Донецкая область — 4 561 случай;

Житомирская область — 7 070 случаев;

Закарпатская область — 10 317 случаев;

Запорожская область — 4 746 случаев;

Ивано-Франковская область — 14 451 случай;

Кировоградская область — 1 194 случая;

город Киев — 25 091 случай;

Киевская область — 10 099 случаев;

Львовская область — 21 494 случая;

Луганская область — 1 333 случая;

Николаевская область — 3 894 случая;

Одесская область — 15 021 случай;

Полтавская область — 3 270 случаев;

Ровенская область — 13 374 случаи;

Сумская область — 5 676 случаев;

Тернополская область — 14 610 случаев;

Харковская область — 21 451 случай;

Херсонская область — 1 544 случая;

Хмельницкая область — 7 263 случая;

Черновицкая область — 15 444 случая;

Черкасская область — 4 687 случаев;

Черниговская область — 4 812 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 6 октября в ЦОЗ поступило 4 665 сообщений о подозрении на коронавирус. Всего с начала 2020 года зарегистрирован 301 761 сообщение о подозрении на COVID-19.

Напомним, по состоянию на 9:00 субботы, 3 октября, в Украине было 222 322 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 4 353 летальных, 98 737 пациентов выздоровели.